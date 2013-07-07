專利設計的可調校耳鈎，穩固貼合

ActionFit 耳筒附有專利設計的可調校耳鈎，確保穩固貼和之餘亦不失舒適感。只要將耳鈎掛在耳朵上，然後上下滑動可調校耳鈎，即可讓耳筒穩固貼和耳朵。有了這款耳筒，不論是什麼運動或地形，都毋須擔心耳筒滑落。