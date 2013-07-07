ActionFit
運動型掛耳式耳筒 SHQ3200WT/98
ActionFit 運動型掛耳式耳筒 SHQ3200WT/98
協調運動
附可調校耳掛，輕巧防汗的 SHQ3200 耳筒可讓您專心運動健身，不會失去節拍而中斷。除了一流音質的音樂以外，您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處
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建議零售價: HK$209.00
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協調運動
附可調校耳掛，輕巧防汗的 SHQ3200 耳筒可讓您專心運動健身，不會失去節拍而中斷。除了一流音質的音樂以外，您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處
專利設計的可調校耳鈎，穩固貼合
ActionFit 耳筒附有專利設計的可調校耳鈎，確保穩固貼和之餘亦不失舒適感。只要將耳鈎掛在耳朵上，然後上下滑動可調校耳鈎，即可讓耳筒穩固貼和耳朵。有了這款耳筒，不論是什麼運動或地形，都毋須擔心耳筒滑落。
9 毫米驅動器可帶來一流的音效
ActionFit 耳筒採用精密的 9 毫米驅動器，經特殊設計，可產生絕佳的音效，讓您在運動時亦可沉浸在音樂中，搭配音樂運動健身，效果最好。
克維拉強化纜線，堅固耐用
ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。
以強勁低音提高運動力
有了 ActionFit 耳筒，您就可以一邊運動，一邊享受絕佳音質的音樂。這款耳筒有一流的低音效果，讓您可享受最清晰的音訊效果。
超柔軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合
ActionFit 耳筒隨附超柔軟矽膠耳罩，經過特殊設計，可確實服貼您的耳朵。這款耳罩非常舒服，戴上就會不想再拿下來。
具有防汗和防雨的功能，最適合運動健身使用
ActionFit 耳筒經特殊設計，非常適合充滿活力的生活方式使用。不論您喜歡從事的運動方式為何，耳筒都能承受高溫、雨水和汗水！以上乘防水材質製造而成，這款耳筒不但舒適，和且還可防汗和防水。
8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適
ActionFit 耳筒重量只有 8 克，重量非常輕，配戴也非常舒適。運動時配戴此款耳筒，幾乎不會感覺到耳筒的存在，只有絕佳的震撼音質，讓您可專心運動保持活力。
可供簡便使用和收藏的電線收藏夾和保護套
ActionFit 耳筒隨附有專屬收藏夾和保護套，可供輕鬆整理纜線，也可保護耳筒，讓您運動可使用收藏夾整理纜線，而且還可將耳筒收放在保護套中，毋須擔心耳筒會被汗水浸濕！
技術規格
-
設計
- 顏色
-
白色
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率響應
-
15 - 22 000
Hz
- 喇叭直徑
-
9 毫米
- 振動膜
-
聚酯薄膜
- 阻抗
-
16 Ohm
- 類型
-
動態
- 語音線圈
-
CCAW
- 最大輸入電量
-
20 mW
- 敏感度
-
102 分貝
-
連接
- 纜線類型
-
OFC
- 接線方式
-
平行對稱設計
- 連接器設備
-
鍍金
- 纜線長度
-
1.0
米
- 連接器
-
3.5
毫米
-
外盒
- 長度
-
38
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
18.1
厘米
- 總重量
-
1.987
千克
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 72077 5
- 淨重
-
0.528
千克
- 皮重
-
1.459
千克
-
內紙箱
- 長度
-
18
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8.2
厘米
- 高度
-
10.5
厘米
- 淨重
-
0.066
千克
- 總重量
-
0.213
千克
- 皮重
-
0.147
千克
- GTIN
-
2 69 23410 72077 2
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
69 23410 72077 8
- 總重量
-
0.06
千克
- 淨重
-
0.022
千克
- 皮重
-
0.038
千克
-
產品尺寸
- 高度
-
6.35
厘米
- 寬度
-
3.95
厘米
- 深度
-
2.4
厘米
- 重量
-
0.022
千克
-
配件
- 收藏袋
-
是
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