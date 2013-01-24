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ActionFit

運動型耳筒

SHQ3300LF/00
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  • 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋
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    ActionFit 運動型耳筒

    SHQ3300LF/00
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    體驗自由。無法阻擋

    輕巧、防汗及提供可調校耳掛，Actionfit SHQ3300 耳筒可讓您專心運動健身，不會錯失音樂節拍而受影響。除了提供一流的音質外，還貼合舒適，讓您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$259.00
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      輕巧設計，安全貼合

      • 8.6 毫米驅動器/密閉型
      • 耳掛
      7.1 克超輕設計，提供極致舒適感*

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      這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 7.1 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛。陪伴您運動到最後。

      可調校耳鈎更加貼合您耳朵

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      ActionFit SHQ3300 耳筒設有可調校耳鈎，可以完美貼合您耳朵。戴上耳筒，然後向上或向下滑動可調整的耳鉤，就可完美貼合。無論運動或環境如何，耳筒都可舒適貼合。

      附有電線收藏夾，讓您可運動時毫無煩惱

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      ActionFit 耳筒附有電線收藏夾，讓您可整理好電線，更加專心運動。

      克維拉® 強化纜線，堅固耐用

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      Kevlar® 的強化耳筒纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。

      具有防汗和防水的功能，非常適合運動時健身使用

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      這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳筒的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳筒都是您的最佳拍檔。

      高水準音質帶來最佳表現

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      8.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。

      提供 3 個耳塞尺寸，完美貼合耳朵

      提供 3 個耳塞尺寸，完美貼合耳朵

      入耳耳筒帶來聲音隔離效果

      入耳耳筒緊密地貼合耳道，帶來強勁的隔音效果。橢圓形音管經過優化，符合人體工程學。

      技術規格

      • 聲音

        振動膜
        PET
        阻抗
        16  歐姆
        敏感度
        107  分貝
        最大輸入電量
        20  毫瓦
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        磁鐵類型
        音響系統
        關閉
        頻率響應
        6 - 24 000  Hz

      • 設計

        顏色
        青黃色及白色

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金
        連接器設備
        鍍金

      • 配件

        線路整理
        電線收藏夾
        收藏袋

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          • 耳筒經 IPX4 及 IPX7 認證；耳機經 IPX2 認證。

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