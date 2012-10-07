協調運動
像羽毛般輕巧的 SHQ4200 耳筒採用超輕量、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後也捨不得拿下。另外還有低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處
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協調運動
像羽毛般輕巧的 SHQ4200 耳筒採用超輕量、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後也捨不得拿下。另外還有低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處
ActionFit 耳筒採用精密的 9 毫米驅動器，經特殊設計，可產生絕佳的音效，讓您在運動時亦可沉浸在音樂中，搭配音樂運動健身，效果最好。
ActionFit 耳筒的頸帶是採用柔軟的彈簧線製作而成，可自然與您貼和。輕量的橡膠耳鈎和彈性橡膠頸帶可讓您在運動配戴時同樣倍感舒適。
ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。
有了 ActionFit 耳筒，您就可以一邊運動，一邊享受絕佳音質的音樂。這款耳筒有一流的低音效果，讓您可享受最清晰的音訊效果。
ActionFit 耳筒隨附超柔軟矽膠耳罩，經過特殊設計，可確實服貼您的耳朵。這款耳罩非常舒服，戴上就會不想再拿下來。
ActionFit 耳筒經特殊設計，非常適合充滿活力的生活方式使用。不論您喜歡從事的運動方式為何，耳筒都能承受高溫、雨水和汗水！以上乘防水材質製造而成，這款耳筒不但舒適，和且還可防汗和防水。
ActionFit 耳筒重量只有 8 克，重量非常輕，配戴也非常舒適。運動時配戴此款耳筒，幾乎不會感覺到耳筒的存在，只有絕佳的震撼音質，讓您可專心運動保持活力。
ActionFit 耳筒隨附有專屬收藏夾和保護套，可供輕鬆整理纜線，也可保護耳筒，讓您運動可使用收藏夾整理纜線，而且還可將耳筒收放在保護套中，毋須擔心耳筒會被汗水浸濕！
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