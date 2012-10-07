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運動型頸帶式耳筒

SHQ4200/98
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    運動型頸帶式耳筒

    SHQ4200/98

    協調運動

    像羽毛般輕巧的 SHQ4200 耳筒採用超輕量、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後也捨不得拿下。另外還有低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$259.00

    運動型頸帶式耳筒

    協調運動

    像羽毛般輕巧的 SHQ4200 耳筒採用超輕量、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後也捨不得拿下。另外還有低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處

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      9 毫米驅動器可帶來一流的音效

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      ActionFit 耳筒採用精密的 9 毫米驅動器，經特殊設計，可產生絕佳的音效，讓您在運動時亦可沉浸在音樂中，搭配音樂運動健身，效果最好。

      彈性頸帶，可自動按照您的需求調整，完美貼合

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      ActionFit 耳筒的頸帶是採用柔軟的彈簧線製作而成，可自然與您貼和。輕量的橡膠耳鈎和彈性橡膠頸帶可讓您在運動配戴時同樣倍感舒適。

      克維拉強化纜線，堅固耐用

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      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。

      以強勁低音提高運動力

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      有了 ActionFit 耳筒，您就可以一邊運動，一邊享受絕佳音質的音樂。這款耳筒有一流的低音效果，讓您可享受最清晰的音訊效果。

      超柔軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

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      ActionFit 耳筒隨附超柔軟矽膠耳罩，經過特殊設計，可確實服貼您的耳朵。這款耳罩非常舒服，戴上就會不想再拿下來。

      具有防汗和防雨的功能，最適合運動健身使用

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      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常適合充滿活力的生活方式使用。不論您喜歡從事的運動方式為何，耳筒都能承受高溫、雨水和汗水！以上乘防水材質製造而成，這款耳筒不但舒適，和且還可防汗和防水。

      8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適

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      ActionFit 耳筒重量只有 8 克，重量非常輕，配戴也非常舒適。運動時配戴此款耳筒，幾乎不會感覺到耳筒的存在，只有絕佳的震撼音質，讓您可專心運動保持活力。

      3 種不同的耳罩尺寸可供選擇，配戴最舒適穩固

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      纜線中有彈力塞裝置

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      可供簡便使用和收藏的電線收藏夾和保護套

      ActionFit 耳筒隨附有專屬收藏夾和保護套，可供輕鬆整理纜線，也可保護耳筒，讓您運動可使用收藏夾整理纜線，而且還可將耳筒收放在保護套中，毋須擔心耳筒會被汗水浸濕！

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        Mylar dome
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        CCAW
        頻率響應
        15 - 22 000  Hz
        喇叭直徑
        9  毫米
        敏感度
        102  分貝
        最大輸入電量
        20  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 連接

        纜線類型
        OFC
        接線方式
        單邊
        連接器設備
        鍍金
        纜線長度
        1.0  米
        連接器
        3.5  毫米

      • 外盒

        長度
        21,5  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        15,8  厘米
        總重量
        0,51  千克
        高度
        20,8  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71706 5
        淨重
        0,087  千克
        皮重
        0,423  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        20  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架佈置類型
        寬度
        19,5  厘米
        深度
        4,5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 23410 71706 8
        總重量
        0,116  千克
        淨重
        0,029  千克
        皮重
        0,087  千克

      • 產品尺寸

        高度
        13  厘米
        寬度
        12  厘米
        深度
        4  厘米
        重量
        0,029  千克

      • 配件

        隨附
        運送盒

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