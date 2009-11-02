極度舒適
此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
極度舒適
此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。
極度舒適
此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。
此產品已不再銷售。
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極度舒適
此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。
耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。
即使在行走時，耳鈎亦可緊貼耳背，保持耳筒舒適就位並收音清晰。這是接觸耳背的部份，可讓耳筒穩固於雙耳之上。
不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。
體積小得可以非常舒適地配戴，卻能提供不失真的超大聲響，帶給你最優化的聽覺享受。
耳塞與驅動器之間的空氣可減少耳朵承受的氣壓，帶給你如枕頭般的柔軟感覺。
低音增強反射器讓空氣流動，進一步提昇音質，給你深沉而圓潤的低音。
以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。
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聲音
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