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耳掛式耳筒

SHS4840/28
  • 極度舒適 極度舒適 極度舒適
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    耳掛式耳筒

    SHS4840/28

    極度舒適

    此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。

    此產品已不再銷售。

    耳掛式耳筒

    極度舒適

    此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。

    極度舒適

    此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。

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    耳掛式耳筒

    極度舒適

    此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為您帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。

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      耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。

      彎月型耳掛增加舒適及穩固程度

      即使在行走時，耳鈎亦可緊貼耳背，保持耳筒舒適就位並收音清晰。這是接觸耳背的部份，可讓耳筒穩固於雙耳之上。

      在您活動時仍舒適地掛在您的耳中

      不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。

      13.5 毫米喇叭驅動器讓你配戴得更舒適

      體積小得可以非常舒適地配戴，卻能提供不失真的超大聲響，帶給你最優化的聽覺享受。

      氣墊耳塞帶來超柔軟的舒適感

      耳塞與驅動器之間的空氣可減少耳朵承受的氣壓，帶給你如枕頭般的柔軟感覺。

      低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質

      低音增強反射器讓空氣流動，進一步提昇音質，給你深沉而圓潤的低音。

      享受一流的表現和最佳的音質

      以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。

      技術規格

      • 包裝尺寸

        UPC
        6 09585 18003 1
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        5.3  厘米
        寬度
        2.1  吋
        淨重
        0.0151  千克
        淨重
        0.033  磅
        淨重
        0.0205  千克
        淨重
        0.045  磅
        深度
        3.8  厘米
        深度
        1.5  吋
        總重量
        0.0356  千克
        總重量
        0.078  磅
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        17.3  厘米
        高度
        6.8  吋

      • 外盒

        GTIN
        1 06 09585 18003 8
        寬度
        21.4  厘米
        寬度
        8.4  吋
        淨重
        0.3624  千克
        淨重
        0.799  磅
        淨重
        0.932  千克
        淨重
        2.055  磅
        產品包裝數目
        24
        總重量
        1.2944  千克
        總重量
        2.854  磅
        長度
        36.8  厘米
        長度
        14.5  吋
        高度
        14  厘米
        高度
        5.5  吋

      • 內紙箱

        GTIN
        2 06 09585 18003 5
        寬度
        17.9  厘米
        寬度
        7.0  吋
        淨重
        0.0906  千克
        淨重
        0.200  磅
        淨重
        0.198  千克
        淨重
        0.437  磅
        產品包裝數目
        6
        總重量
        0.2886  千克
        總重量
        0.636  磅
        長度
        20.6  厘米
        長度
        8.1  吋
        高度
        6.3  厘米
        高度
        2.5  吋

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        振動膜
        聚酯薄膜
        音圈
        頻率響應
        12 - 23 500  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        敏感度
        105  分貝
        喇叭直徑
        13.5  毫米
        類型
        動態
        最大輸入電量
        15  毫瓦

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鉻
        纜線類型
        OFC

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