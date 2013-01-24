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耳掛式耳筒

SHS8105A/00
  • 精確貼合 精確貼合 精確貼合
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    耳掛式耳筒

    SHS8105A/00

    精確貼合

    使用這款耳筒，您就可極度舒適地享受至佳音效。這款旋轉式耳鉤可因應您的耳形提供柔軟而極度安全的貼合效果。三種耳罩尺寸可供選擇，確保可以完美地緊貼耳部，將頂級的優質音效推至巔峰。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$249.00
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      內置咪高風和通話按鈕

      內置咪高風和通話按鈕

      憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      抗拉力設計，加倍安穩貼服

      獨特設計令您無論進行任何活動，亦可確保耳筒安全而舒適地留在耳中。電線在受到拉扯時會變得更為緊貼。

      具彈性的橡膠耳鈎，提供舒適安全的貼合感覺

      橡膠耳鈎可掛於雙耳而不會滑脫，為您帶來額外舒適、安全的貼合感覺，確保耳筒可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動型人仕的理想選擇。

      被動式噪音阻隔，實現低音量下的更佳音效

      完美、舒適地貼合您的耳朵，阻隔所有妨礙您享受最愛音樂的背景雜音。這樣，縱使您以較低音量收聽，亦可享受耳筒的非凡音效，同時也令電池壽命更長久。

      渦輪低音帶給您超級深層和動態的低音

      獨特的低音音波設計把聲音直接指向您的耳朵，對低音起了「渦輪作用」，帶來超真實的音效，令您如身歷其境。

      超輕巧高效驅動器，可實現完美貼合及完美音效

      這樣，縱使您以較低音量收聽，亦可享受耳筒的非凡音效，同時也令電池壽命更長久。

      透過 Philips 耳筒應用程式，個人化您的音效和按鈕。

      下載 Philips 耳筒應用程式，即可個人化您的耳筒音效，也可遙控操作接聽/結束通話、播放/暫停音樂、調整音量 +/-、及變更曲目。

      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        1.2  厘米
        寬度
        0.5  吋
        高度
        4.8  厘米
        高度
        1.9  吋
        深度
        2.3  厘米
        深度
        0,9  吋
        重量
        0.02  千克
        重量
        0.044  磅

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        高度
        17.2  厘米
        高度
        6.8  吋
        寬度
        9.5  厘米
        寬度
        3.7  吋
        深度
        3  厘米
        深度
        1.2  吋
        淨重
        0.02  千克
        淨重
        0.044  磅
        總重量
        0.056  千克
        總重量
        0.123  磅
        淨重
        0.036  千克
        淨重
        0.079  磅
        EAN
        69 23410 71527 9
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型

      • 內紙箱

        長度
        18.5  厘米
        長度
        7.3  吋
        寬度
        10.5  厘米
        寬度
        4.1  吋
        高度
        10.4  厘米
        高度
        4.1  吋
        淨重
        0.06  千克
        淨重
        0.132  磅
        總重量
        0.208  千克
        總重量
        0.458  磅
        淨重
        0.148  千克
        淨重
        0.326  磅
        GTIN
        2 69 23410 71527 3
        產品包裝數目
        3

      • 外盒

        長度
        39.2  厘米
        長度
        15.4  吋
        寬度
        23.2  厘米
        寬度
        9.1  吋
        高度
        25  厘米
        高度
        9.8  吋
        淨重
        0.48  千克
        淨重
        1.058  磅
        總重量
        2,234  千克
        總重量
        4.925  磅
        淨重
        1.754  千克
        淨重
        3.867  磅
        GTIN
        1 69 23410 71527 6
        產品包裝數目
        24

      • 聲音

        頻率響應
        19 - 22000  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        敏感度
        107 dB
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        最大輸入電量
        30  毫瓦

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