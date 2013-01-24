此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
獨特設計令您無論進行任何活動，亦可確保耳筒安全而舒適地留在耳中。電線在受到拉扯時會變得更為緊貼。
橡膠耳鈎可掛於雙耳而不會滑脫，為您帶來額外舒適、安全的貼合感覺，確保耳筒可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動型人仕的理想選擇。
完美、舒適地貼合您的耳朵，阻隔所有妨礙您享受最愛音樂的背景雜音。這樣，縱使您以較低音量收聽，亦可享受耳筒的非凡音效，同時也令電池壽命更長久。
獨特的低音音波設計把聲音直接指向您的耳朵，對低音起了「渦輪作用」，帶來超真實的音效，令您如身歷其境。
這樣，縱使您以較低音量收聽，亦可享受耳筒的非凡音效，同時也令電池壽命更長久。
下載 Philips 耳筒應用程式，即可個人化您的耳筒音效，也可遙控操作接聽/結束通話、播放/暫停音樂、調整音量 +/-、及變更曲目。
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