為您和地球精心打造

在Philips，我們在產品創造的各個方面推動永續發展。 我們所有的 9000 Prestige 電鬚刨均採用高品質、耐用的組件和可回收包裝製成，而我們的刀片由 80% 回收鋼製成，並在使用 100% 可再生能源的工廠生產。