貼面剃鬚且極致温和
Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
貼面剃鬚且極致温和
Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處
貼面剃鬚且極致温和
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貼面剃鬚且極致温和
Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處
我們專利的獨特 Lift & Cut 旋轉剃鬚系統可將毛髮輕輕地從根部提起，然後在靠近皮膚的位置（距離皮膚多達 0.00 毫米）進行精確切割，刀片甚至不會接觸您的皮膚。 最佳精準度，乾淨剃鬚直至晚上*。
每分鐘可修剪高達 165,000 次，納米科技雙重精鋼切剃刀片為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。現更配備 Guide & Cut 系統，加上 72 片自動研磨精鋼刀片的特強持久刀鋒，時刻締造超貼面剃鬚效果。
極為靈活的刀頭能完全適應您的面部輪廓，捕捉難以剃除的毛髮，帶來極致順暢舒適的剃鬚體驗。
我們在剃鬚刀頭與您的皮膚之間加入最佳的保護塗層。每平方厘米含有高達 500,000 個親水性微珠，在皮膚上的順暢滑動效能提升 50%*，帶來最佳的皮膚舒適感。
我們的電鬚刨摩打及電池擁有 7 年壽命，專為持久耐用而設計，電力持久，締造強勁剃鬚效能。我們的自動磨利刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。
電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。
最高速度旋轉帶來最高效率。我們最先進的 Top Spin 數碼摩打，性能絕佳。對於任何面部輪廓或鬍鬚密度，修剪效果都同樣精確。
使用個人舒適設定將電鬚刨速度調至低速、中等或高速。根據您的皮膚及偏好個人化您的剃鬚習慣。
效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。
再也不用在潮濕環境插入電線了。只須將您的無線電鬚刨放在 Qi 充電板上，即可進行無線充電。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
使用隨插即用的鬍鬚造型器轉換造型。共有 5 段長度設定可供選擇，從完美的鬚根造型，到整齊修剪的短鬚，均可隨意創造。鬍鬚造型器的圓端設計鬚梳可避免刺激皮膚。
在Philips，我們在產品創造的各個方面推動永續發展。 我們所有的 9000 Prestige 電鬚刨均採用高品質、耐用的組件和可回收包裝製成，而我們的刀片由 80% 回收鋼製成，並在使用 100% 可再生能源的工廠生產。
剃除鼻毛和耳毛。採用 ProtecTrim 技術和特別設計的修毛器角度，確保修剪毛髮時輕鬆舒適。
簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面： - 百分比電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
使用 Qi 充電墊，在 3 小時內即可充滿電。電鬚刨配備強大的鋰離子電池，可使用多年。
S9000 Prestige 電鬚刨隨附高級旅行收納盒，可以同時存放您的所有隨插即用配件。適合旅行使用，或在不使用時安全地存放電鬚刨。
這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可運行 60 分鐘，或快速充電一次剃鬚。
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
耐用性
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