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Shaver S9000 Prestige

配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

SP9885/35
1 獎項
  • 貼面剃鬚且極致温和 貼面剃鬚且極致温和 貼面剃鬚且極致温和
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    Shaver S9000 Prestige 配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

    SP9885/35
    1 獎項

    貼面剃鬚且極致温和

    Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處

    Shaver S9000 Prestige 配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

    貼面剃鬚且極致温和

    Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處

    貼面剃鬚且極致温和

    Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處

    Shaver S9000 Prestige 配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

    貼面剃鬚且極致温和

    Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.00 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。 查看各種好處

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      貼面剃鬚且極致温和

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      • 極致貼面
      • 納米科技雙重精鋼切剃刀片
      • 防敏微珠塗層
      • Ultraflex 懸掛系統
      • 7 年摩打及電池壽命
      我們的 Lift & Cut 系統對皮膚的貼合度達至 0.00 毫米

      我們的 Lift & Cut 系統對皮膚的貼合度達至 0.00 毫米

      我們專利的獨特 Lift & Cut 旋轉剃鬚系統可將毛髮輕輕地從根部提起，然後在靠近皮膚的位置（距離皮膚多達 0.00 毫米）進行精確切割，刀片甚至不會接觸您的皮膚。 最佳精準度，乾淨剃鬚直至晚上*。

      堅固鋒利的刀片，締造超貼面剃鬚效果

      堅固鋒利的刀片，締造超貼面剃鬚效果

      每分鐘可修剪高達 165,000 次，納米科技雙重精鋼切剃刀片為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。現更配備 Guide & Cut 系統，加上 72 片自動研磨精鋼刀片的特強持久刀鋒，時刻締造超貼面剃鬚效果。

      適應您的面部輪廓，捕捉難以剃除的毛髮

      適應您的面部輪廓，捕捉難以剃除的毛髮

      極為靈活的刀頭能完全適應您的面部輪廓，捕捉難以剃除的毛髮，帶來極致順暢舒適的剃鬚體驗。

      使用防敏微珠塗層，順暢滑動效能提升 50%*

      使用防敏微珠塗層，順暢滑動效能提升 50%*

      我們在剃鬚刀頭與您的皮膚之間加入最佳的保護塗層。每平方厘米含有高達 500,000 個親水性微珠，在皮膚上的順暢滑動效能提升 50%*，帶來最佳的皮膚舒適感。

      持久耐用：7 年摩打及電池壽命

      持久耐用：7 年摩打及電池壽命

      我們的電鬚刨摩打及電池擁有 7 年壽命，專為持久耐用而設計，電力持久，締造強勁剃鬚效能。我們的自動磨利刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。

      使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

      使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

      電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。

      Top-Spin 數碼摩打帶來極致速度和效率

      Top-Spin 數碼摩打帶來極致速度和效率

      最高速度旋轉帶來最高效率。我們最先進的 Top Spin 數碼摩打，性能絕佳。對於任何面部輪廓或鬍鬚密度，修剪效果都同樣精確。

      使用個人舒適設定自訂您的剃鬚體驗

      使用個人舒適設定自訂您的剃鬚體驗

      使用個人舒適設定將電鬚刨速度調至低速、中等或高速。根據您的皮膚及偏好個人化您的剃鬚習慣。

      使用 Quick Cleaning Pod 只需 1 分鐘即可深層清潔

      使用 Quick Cleaning Pod 只需 1 分鐘即可深層清潔

      效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

      使用無線 Qi 充電墊便捷充電

      使用無線 Qi 充電墊便捷充電

      再也不用在潮濕環境插入電線了。只須將您的無線電鬚刨放在 Qi 充電板上，即可進行無線充電。

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

      隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

      有 5 段長度設定的即插即用修鬚造型刀頭

      有 5 段長度設定的即插即用修鬚造型刀頭

      使用隨插即用的鬍鬚造型器轉換造型。共有 5 段長度設定可供選擇，從完美的鬚根造型，到整齊修剪的短鬚，均可隨意創造。鬍鬚造型器的圓端設計鬚梳可避免刺激皮膚。

      為您和地球精心打造

      為您和地球精心打造

      在Philips，我們在產品創造的各個方面推動永續發展。 我們所有的 9000 Prestige 電鬚刨均採用高品質、耐用的組件和可回收包裝製成，而我們的刀片由 80% 回收鋼製成，並在使用 100% 可再生能源的工廠生產。

      隨插即用鼻毛修毛器方便修剪鼻毛和耳毛

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      剃除鼻毛和耳毛。採用 ProtecTrim 技術和特別設計的修毛器角度，確保修剪毛髮時輕鬆舒適。

      數碼顯示屏，設有直觀性圖示，簡單易用

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      簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面： - 百分比電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

      使用 Qi 充電墊，在 3 小時內即可充滿電

      使用 Qi 充電墊，在 3 小時內即可充滿電

      使用 Qi 充電墊，在 3 小時內即可充滿電。電鬚刨配備強大的鋰離子電池，可使用多年。

      保護您的電鬚刨及配件

      保護您的電鬚刨及配件

      S9000 Prestige 電鬚刨隨附高級旅行收納盒，可以同時存放您的所有隨插即用配件。適合旅行使用，或在不使用時安全地存放電鬚刨。

      完全充電後可無線剃鬚 60 分鐘

      這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可運行 60 分鐘，或快速充電一次剃鬚。

      技術規格

      • 配件

        SmartClick
        • 鬍鬚造型器
        • 鼻毛修剪器
        收納盒
        Quick Clean Pod
        • 內附 1 個清潔濾盒

      • 電源

        操作時間
        60 分鐘
        電池類別
        鋰離子
        充電
        • Qi 充電板
        • 3 小時完成充電
        • 18 分鐘快速充電

      • 設計

        塗裝
        永恆典雅
        手柄
        人體工學設計手柄，操作舒適
        顏色
        亮鉻色

      • 服務

        兩年保養
        替換刀頭
        每兩年用 SH91 更換

      • 剃鬚效能

        剃鬚系統
        • 納米科技雙重精鋼切剃刀片
        • 防敏微珠塗層
        浮動修剪
        Ultraflex 懸掛系統
        SkinIQ 技術
        • 數碼摩打，轉速極快
        • 鬍鬚密度智能感應
        • 個人舒適設定選擇

      • 方便易用

        顯示
        百分比 % 電量顯示
        清潔
        • 無線操作 Quick Clean Pod
        • 一按即開
        • 可水洗機身
        乾濕兩用
        乾濕兩用

      • 耐用性

        摩打和電池壽命
        7 年

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            獎項

            • 與上一代產品比較
            • * 比較在清潔濾盒使用清潔劑與使用清水清洗的鬍鬚渣清除程度

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