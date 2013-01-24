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電線管理滑鼠

SPM5900/10
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    電線管理滑鼠

    SPM5900/10

    我非常就手

    醒目而專業的外表，加上簡單易用的滾輪，擁有我，就能讓您一整天都感到舒適方便。而且，我隱藏的 USB 線選件能幫助您保持工作環境整齊。

    此產品已不再銷售。

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      隱藏的 USB 線選件

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      套

      電線長度可以調整

      簡單的電線管理可幫助您管理雜亂電線，保持桌面整潔，電線長度可以調整以適合您的個人需要。

      技術規格

      • 連接

        隨插即用
        纜線長度
        600 毫米
        接口
        • USB 1.1
        • USB 2.0
        有線

      • 控制

        滾輪

      • 線路整理

        隱藏式 USB 線

      • 感應器

        光纖
        滑鼠靈敏度
        DPI 1200

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows Vista
        • Microsoft Windows XP
        • Windows 7
        Mac OS
        Mac OS X 10.2.8 或更高版本
        USB
        閒置的 USB 連接埠

      包裝盒内容

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