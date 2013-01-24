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我非常就手
醒目而專業的外表，加上簡單易用的滾輪，擁有我，就能讓您一整天都感到舒適方便。而且，我隱藏的 USB 線選件能幫助您保持工作環境整齊。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 光學技術可實現更高的準確性和響應度。你可用於多數表面 (包括木質、塑膠或紙質)。
簡單的電線管理可幫助您管理雜亂電線，保持桌面整潔，電線長度可以調整以適合您的個人需要。
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