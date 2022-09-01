輕鬆、每日除縐
Philips 直立式蒸氣掛熨機 3000 系列配備整合式蒸氣熨板和大型尖頭熨斗，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰注入器，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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傾斜 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
每當您需要時，直立式蒸氣掛熨機在 60 秒內即可使用，非常適合要臨時穿搭出門的人士。
我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。
設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
非常精確：我們創新的金屬蒸氣噴嘴具有大底板和精準觸頭，旨在輕鬆處理難以觸及的區域，如衣領和中間紐扣。
在除縐功能以外，3000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。
承擔大負荷：2 公升可拆式透明水箱足夠應對大負荷蒸熨。
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
機身纖巧：由於其巧妙的設計，直立式蒸氣掛熨機不會佔用太多空間，並且可以輕鬆存放。
綠色效益
方便使用
快速熨平縐褶
熨衣板保護套
保證
隨附配件
除垢管理
持續性
支援熨衣功能
尺寸及重量
技術
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