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Stand Steamer 3000 Series

配備傾斜 StyleBoard 掛熨板的直立式蒸氣掛熨機

STE3170/80
  • 輕鬆、每日除縐 輕鬆、每日除縐 輕鬆、每日除縐
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    Stand Steamer 3000 Series 配備傾斜 StyleBoard 掛熨板的直立式蒸氣掛熨機

    STE3170/80

    輕鬆、每日除縐

    Philips 直立式蒸氣掛熨機 3000 系列配備整合式蒸氣熨板和大型尖頭熨斗，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰注入器，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    Stand Steamer 3000 Series 配備傾斜 StyleBoard 掛熨板的直立式蒸氣掛熨機

    輕鬆、每日除縐

    Philips 直立式蒸氣掛熨機 3000 系列配備整合式蒸氣熨板和大型尖頭熨斗，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰注入器，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    輕鬆、每日除縐

    Philips 直立式蒸氣掛熨機 3000 系列配備整合式蒸氣熨板和大型尖頭熨斗，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰注入器，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

    Stand Steamer 3000 Series 配備傾斜 StyleBoard 掛熨板的直立式蒸氣掛熨機

    輕鬆、每日除縐

    Philips 直立式蒸氣掛熨機 3000 系列配備整合式蒸氣熨板和大型尖頭熨斗，讓您花更少的時間去除衣服的縐褶。使用 MyEssence 香薰注入器，讓您的衣櫃保持無菌*並增添香氣。 查看各種好處

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      傾斜 StyleBoard 達致更佳蒸熨效果

      • 傾斜 StyleBoard 掛熨板
      • 3 段蒸氣調校
      • 尖頭金屬熨壓板
      • 2000 瓦功率

      傾斜 Styleboard 掛熨板方便易用，帶來更好效果

      傾斜 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。

      加熱只需不到 60 秒，令您迅速準備好

      每當您需要時，直立式蒸氣掛熨機在 60 秒內即可使用，非常適合要臨時穿搭出門的人士。

      MyEssence，讓衣物煥發您最愛的芳香

      我們創新的 MyEssence 香氣匣可隨時讓衣物煥發您最愛的芳香。

      3 段高連續蒸氣輸出率的蒸氣設定

      設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。

      大型尖頭金屬蒸氣噴嘴帶來精確效果

      非常精確：我們創新的金屬蒸氣噴嘴具有大底板和精準觸頭，旨在輕鬆處理難以觸及的區域，如衣領和中間紐扣。

      可殺滅 99.9% 細菌*和去除衣物異味

      在除縐功能以外，3000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺滅多達 99.9% 細菌*以去除異味。

      大型 2 公升水箱，延長注水間隔時間

      承擔大負荷：2 公升可拆式透明水箱足夠應對大負荷蒸熨。

      可在所有可熨衣物上安全使用

      此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

      纖巧設計，輕鬆存放

      機身纖巧：由於其巧妙的設計，直立式蒸氣掛熨機不會佔用太多空間，並且可以輕鬆存放。

      技術規格

      • 綠色效益

        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        83% 可回收環保紙

      • 方便使用

        加熱時間
        &lt;1 minute(s)
        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        持續蒸氣輸出
        40 g/min
        水箱容量
        2000 ml
        注水和排水
        大注水孔
        顏色
        黑色
        毛刷
        電源
        2000 W
        底板名稱
        陶瓷
        簡易的蒸氣噴嘴固定座
        蒸氣輸出
        可拆式水箱
        隔熱手套為您帶來額外保護
        適用於所有可熨物料
        蒸氣輸出控制
        3 段設定
        可用自來水
        電源線長度
        1.8 m
        喉管長度
        1.33 m
        隔熱手套為您帶來額外保護
        綜合電源插頭
        可調節桿
        矽膠蒸氣喉管
        可伸縮雙掛桿
        支援配件
        傾斜 StyleBoard 掛熨板
        特別注水口
        自動斷電安全裝置
        不含 PVC 的喉管

      • 快速熨平縐褶

        電源
        2000 W
        連續蒸氣
        40 g/min
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240 V
        多段蒸氣強度
        隨時候命
        &lt;1 minute(s)
        多段蒸氣量調節
        3 levels
        按需要釋放蒸汽

      • 熨衣板保護套

        頂層
        100% 棉

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 隨附配件

        MyEssence 香薰蓋

      • 除垢管理

        自來水適用
        除鈣和清洗
        便於清潔

      • 持續性

        矽膠蒸氣軟管

      • 支援熨衣功能

        StyleBoard 掛熨板

      • 尺寸及重量

        熨板尺寸（寬x高x長）
        32*5*60 cm
        熨板重量
        0.6781 kg
        產品尺寸（寬x高x長）
        32*172*31 cm
        護蓋尺寸（寬x高x長）
        33*5*61 cm
        泡沫層厚度
        5 mm
        總重量（連包裝）
        2.33 kg
        熨板面
        60 cm
        伸長桿後的尺寸
        101 cm
        蒸氣噴嘴重量
        0.43 kg
        蒸氣噴嘴 + 底座重量
        4.23 kg

      • 技術

        MyEssence 香薰蓋

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          • * 經第三方機構檢測大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌，蒸熨時間為 1 分鐘

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