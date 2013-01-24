小巧可摺疊的解決方案
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
小巧可摺疊的解決方案
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處
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小巧可摺疊的解決方案
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。
僅需 30 秒即可開始熨燙。指示燈會提示您已經準備可以開始，讓您在短時間內即可完成。無需等候，免卻麻煩。
憑籍手提式蒸氣掛熨機的 1000 瓦功率，提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出。帶來方便快捷的熨燙體驗。
輕鬆熨燙。匆忙時可節省時間，而且無需使用熨衣板。
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附 100 毫升分離式水箱，在不額外加水的情況下，最多可以熨燙一套服裝。您可輕鬆拆卸蒸氣掛熨機的水箱，再放到水槽下裝水。
過去幾個月，我們一直尋求更健康和衛生的解決方案。我們的手提式蒸氣掛熨機能殺滅 99.9% 的細菌和 100% 塵蟎*。您甚至可以熨燙窗簾和床單。
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列的熱蒸氣能讓您的精緻衣物瞬間煥然一新，去除異味。能減少洗衣次數、熨衣次數，以及節省電力，同時更能延長衣物的使用壽命！
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
成效質素
舒適
服務