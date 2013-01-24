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3000 Series

手提式蒸氣掛熨機

STH3000/26
  • 小巧可摺疊的解決方案 小巧可摺疊的解決方案 小巧可摺疊的解決方案
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    3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    STH3000/26

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

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      • 小巧可摺疊
      • 約 30 秒內即可使用
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      • 無需熨衣板
      小巧摺疊式蒸氣掛熨機，易於使用和收納

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      手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。

      僅需 30 秒即可使用

      僅需 30 秒即可使用

      僅需 30 秒即可開始熨燙。指示燈會提示您已經準備可以開始，讓您在短時間內即可完成。無需等候，免卻麻煩。

      1000 瓦提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出

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      憑籍手提式蒸氣掛熨機的 1000 瓦功率，提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出。帶來方便快捷的熨燙體驗。

      無需熨衣板！省時省力！

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      100 毫升分離式水箱方便裝水

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      蒸氣能殺滅 99.9% 細菌和 100% 塵蟎*

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      過去幾個月，我們一直尋求更健康和衛生的解決方案。我們的手提式蒸氣掛熨機能殺滅 99.9% 的細菌和 100% 塵蟎*。您甚至可以熨燙窗簾和床單。

      衣物清新，去除異味，減少洗衣次數

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      手提式蒸氣掛熨機 3000 系列的熱蒸氣能讓您的精緻衣物瞬間煥然一新，去除異味。能減少洗衣次數、熨衣次數，以及節省電力，同時更能延長衣物的使用壽命！

      可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物！

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      此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

      技術規格

      • 成效質素

        電源
        1000 瓦
        電壓
        220V
        蒸氣熨壓板
        塑料熨壓板

      • 舒適

        隨時候命
        30 秒
        水箱
        100 毫升
        可拆式水箱
        電線長度
        2M
        蒸氣指示燈
        開 / 關掣
        可摺疊

      • 服務

        兩年保養

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