專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計
外形優雅美觀的座枱式底座，設計用於 Philips SoundBar 和 94 - 120 厘米（37 - 47 吋）的 Flat TV。這種旋轉式底座可將 Soundbar 和 Flat TV 都安置在控制台上，以便讓您享受自由舒適的戲院體驗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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