專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計

外形優雅美觀的座枱式底座，設計用於 Philips SoundBar 和 94 - 120 厘米（37 - 47 吋）的 Flat TV。這種旋轉式底座可將 Soundbar 和 Flat TV 都安置在控制台上，以便讓您享受自由舒適的戲院體驗。