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SoundBar 及 TV 座枱式底座

STS8001/00
  • 專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計 專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計 專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計
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    SoundBar 及 TV 座枱式底座

    STS8001/00

    專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計

    外形優雅美觀的座枱式底座，設計用於 Philips SoundBar 和 94 - 120 厘米（37 - 47 吋）的 Flat TV。這種旋轉式底座可將 Soundbar 和 Flat TV 都安置在控制台上，以便讓您享受自由舒適的戲院體驗。

    此產品已不再銷售。

    SoundBar 及 TV 座枱式底座

    專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計

    外形優雅美觀的座枱式底座，設計用於 Philips SoundBar 和 94 - 120 厘米（37 - 47 吋）的 Flat TV。這種旋轉式底座可將 Soundbar 和 Flat TV 都安置在控制台上，以便讓您享受自由舒適的戲院體驗。

    專為您的 SoundBar 和 Flat TV 設計

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    外形優雅美觀的座枱式底座，設計用於 Philips SoundBar 和 94 - 120 厘米（37 - 47 吋）的 Flat TV。這種旋轉式底座可將 Soundbar 和 Flat TV 都安置在控制台上，以便讓您享受自由舒適的戲院體驗。

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      設計透過最佳高度和旋轉度，為您帶來舒適觀賞感受

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      快速、簡便的安裝過程，令安裝無憂

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      支援 94-120 厘米（37-47 吋）TV，與 SoundBar 成為最佳配合

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      技術規格

      • 設計

        受支援的 Philips SoundBar
        • HTS6100
        • HTS8100
        • HTS8140
        • HTS8150
        受支援的 TV 大小
        • 37 吋（94 厘米）
        • 40 吋（102 厘米）
        • 42 吋（107 厘米）
        • 47 吋（119 厘米）
        顏色
        銀色
        使用的材料
        • 邊框 - 鋁質
        • 底座 - 玻璃

      • 尺寸

        産品寬度
        910  毫米
        産品高度
        762  毫米
        産品深度
        350  毫米
        産品重量
        19.48  千克
        包裝寬度
        925  毫米
        包裝高度
        190  毫米
        包裝深度
        700  毫米
        重量 (含包裝)
        24.7  千克

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