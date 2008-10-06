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DVD 機鏡頭清潔劑

SVC2520/10
  • 清潔與保護你的 DVD 機 清潔與保護你的 DVD 機 清潔與保護你的 DVD 機
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    DVD 機鏡頭清潔劑

    SVC2520/10

    清潔與保護你的 DVD 機

    定期清潔你的 DVD 機鏡頭可為你的設備帶來最佳表現。讓 DVD 機光學雷射鏡頭保持清潔而無灰塵十分重要。這一乾刷毛系統可以安全地除去塵埃、破碎物以及其他污垢。

    此產品已不再銷售。

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    清潔與保護你的 DVD 機

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    清潔與保護你的 DVD 機

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      安全的乾刷毛清潔系統

      乾刷毛清潔系統可以安全地除去 CD/DVD 機雷射鏡頭上的塵埃、破碎物及其他污垢，讓其保持潔淨並擁有最佳表現。

      技術規格

      • 儲存媒體

        支援模式
        • DVD-ROM
        • DVD/R
        • DVD/RW

      • 配件

        用戶手冊
        14 種語言

      • 包裝資料

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95887 5
        數量
        1
        總重量
        0.12  千克
        淨機身重量
        0.1  千克
        淨重量
        0.02  千克
        寬度
        140  毫米
        高度
        13  毫米
        長度
        185  毫米

      • 外盒

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95889 9
        數量
        72
        總重量
        10.48  千克
        淨機身重量
        0.86  千克
        淨重量
        9.62  千克
        寬度
        350  毫米
        高度
        360  毫米
        長度
        430  毫米

      • 內紙箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95888 2
        數量
        6
        總重量
        .80  千克
        淨機身重量
        0.12  千克
        淨重量
        0.68  千克
        寬度
        110  毫米
        高度
        160  毫米
        長度
        200  毫米

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