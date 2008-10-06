清潔與保護你的 DVD 機
定期清潔你的 DVD 機鏡頭可為你的設備帶來最佳表現。讓 DVD 機光學雷射鏡頭保持清潔而無灰塵十分重要。這一乾刷毛系統可以安全地除去塵埃、破碎物以及其他污垢。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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