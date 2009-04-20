清潔您的 LCD 及等離子電視
針對電視、等離子電視、LCD 及電腦熒幕而設，配合使用此微纖維熒幕布料及特殊配方熒幕清潔凝膠進行清潔。此熒幕清潔套裝是為您的熒幕祛除指紋、污漬、污垢及灰塵的理想解決方案。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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使用這種不留痕跡的清潔凝膠，特殊配方不會在你的屏幕上留下任何殘留物，讓屏幕上的污點絕跡。
透過這種無絨毛微纖維布料，安全而徹底地清潔你的屏幕，適合去除塵埃、污垢及指印而不留痕跡。
你可輕鬆地將這種無滴漏配方噴於屏幕之上，然後將其抹去。它絕對不會滴漏，讓你的設備保持安全乾爽。
這種可循環再用的微纖維布料可以在泡沫與清水中溫柔地進行清洗並晾乾。你可以多次循環再用。
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