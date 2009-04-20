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屏幕清潔劑

SVC2543W/10
  • 清潔您的 LCD 及等離子電視 清潔您的 LCD 及等離子電視 清潔您的 LCD 及等離子電視
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    屏幕清潔劑

    SVC2543W/10

    清潔您的 LCD 及等離子電視

    針對電視、等離子電視、LCD 及電腦熒幕而設，配合使用此微纖維熒幕布料及特殊配方熒幕清潔凝膠進行清潔。此熒幕清潔套裝是為您的熒幕祛除指紋、污漬、污垢及灰塵的理想解決方案。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$100.00

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    清潔您的 LCD 及等離子電視

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      透過這種無絨毛微纖維布料，安全而徹底地清潔你的屏幕，適合去除塵埃、污垢及指印而不留痕跡。

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      你可輕鬆地將這種無滴漏配方噴於屏幕之上，然後將其抹去。它絕對不會滴漏，讓你的設備保持安全乾爽。

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      這種可循環再用的微纖維布料可以在泡沫與清水中溫柔地進行清洗並晾乾。你可以多次循環再用。

      技術規格

      • 包裝尺寸

        深度
        6.4  厘米
        總重量
        0.321  千克
        高度
        22.2  厘米
        淨重
        0.272  千克
        淨重
        0.049  千克
        寬度
        12.8  厘米
        EAN
        87 12581 46273 4
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 內紙箱

        總重量
        1.173  千克
        高度
        9.5  厘米
        長度
        27.3  厘米
        淨重
        0.816  千克
        淨重
        0.357  千克
        寬度
        24  厘米
        EAN
        87 12581 46275 8
        產品包裝數目
        3

      • 外盒

        總重量
        7.678  千克
        高度
        30.9  厘米
        長度
        49.8  厘米
        淨重
        4.896  千克
        淨重
        2.782  千克
        寬度
        29.1  厘米
        EAN
        87 12581 46274 1
        產品包裝數目
        18

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