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清潔抹布

SVC2560W/97
  • 快捷方便的表面清潔方式 快捷方便的表面清潔方式 快捷方便的表面清潔方式
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    清潔抹布

    SVC2560W/97

    快捷方便的表面清潔方式

    使用這些預先濕潤的抹布可安全地清潔顯示器、電視及表面，是祛除污垢、塵埃、污跡及指紋的理想解決方案。數量 100。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    清潔抹布

    快捷方便的表面清潔方式

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      防靜電結構為祛除你顯示器、電視及熒幕表面的塵埃提供了理想解決方案。

      預先濕潤以祛除污垢與污跡

      這些抹布已使用可安全地清潔顯示器、電視及熒幕表面的特殊解決方案預先濕潤。讓你直接祛除污垢、污跡及指紋。

      技術規格

      • 技術規格

        內容
        清潔抹布，100 ct

      • 配件

        用戶手冊
        14 種語言

      • 內紙箱

        總重量
        1.84  千克
        高度
        19  厘米
        長度
        26  厘米
        淨重
        1.74  千克
        淨機身重量
        0.1  千克
        寬度
        18  厘米

      • 外盒

        總重量
        25  千克
        高度
        42.6  厘米
        長度
        56.7  厘米
        淨重
        20.88  千克
        淨機身重量
        4.12  千克
        寬度
        55  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        8  厘米
        總重量
        0.3  千克
        高度
        16.5  厘米
        淨重
        0.29  千克
        淨機身重量
        0.01  千克
        寬度
        8  厘米

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