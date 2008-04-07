清潔抹布 SVC2560W/97
快捷方便的表面清潔方式
使用這些預先濕潤的抹布可安全地清潔顯示器、電視及表面，是祛除污垢、塵埃、污跡及指紋的理想解決方案。數量 100。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快捷方便的表面清潔方式
使用這些預先濕潤的抹布可安全地清潔顯示器、電視及表面，是祛除污垢、塵埃、污跡及指紋的理想解決方案。數量 100。 查看各種好處
快捷方便的表面清潔方式
使用這些預先濕潤的抹布可安全地清潔顯示器、電視及表面，是祛除污垢、塵埃、污跡及指紋的理想解決方案。數量 100。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快捷方便的表面清潔方式
使用這些預先濕潤的抹布可安全地清潔顯示器、電視及表面，是祛除污垢、塵埃、污跡及指紋的理想解決方案。數量 100。 查看各種好處
防靜電結構可吸走塵埃
防靜電結構為祛除你顯示器、電視及熒幕表面的塵埃提供了理想解決方案。
預先濕潤以祛除污垢與污跡
這些抹布已使用可安全地清潔顯示器、電視及熒幕表面的特殊解決方案預先濕潤。讓你直接祛除污垢、污跡及指紋。
技術規格
-
技術規格
- 內容
-
清潔抹布，100 ct
-
配件
- 用戶手冊
-
14 種語言
-
內紙箱
- 總重量
-
1.84
千克
- 高度
-
19
厘米
- 長度
-
26
厘米
- 淨重
-
1.74
千克
- 淨機身重量
-
0.1
千克
- 寬度
-
18
厘米
-
外盒
- 總重量
-
25
千克
- 高度
-
42.6
厘米
- 長度
-
56.7
厘米
- 淨重
-
20.88
千克
- 淨機身重量
-
4.12
千克
- 寬度
-
55
厘米
-
包裝尺寸
- 深度
-
8
厘米
- 總重量
-
0.3
千克
- 高度
-
16.5
厘米
- 淨重
-
0.29
千克
- 淨機身重量
-
0.01
千克
- 寬度
-
8
厘米
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。