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SWA2527W/10

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防滑人體工學把手使用更方便

防滑把手使連接元件更方便，使用更舒適。

鑄模插頭確保安全的連接

鑄模插頭可確保元件之間的安全連接，並變得更耐用。

彈性 PVC 外罩

彈性 PVC 外罩可保護電線脆弱的核心，同時更耐用且方便安裝。