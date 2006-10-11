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SWA2528W/10

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彈性 PVC 外罩

彈性 PVC 外罩可保護電線脆弱的核心，同時更耐用且方便安裝。

防滑人體工學把手使用更方便

防滑把手使連接元件更方便，使用更舒適。

橡膠拉力緩和

橡膠拉力緩和在電線與插頭之間提供一個安全但靈活的接合點。