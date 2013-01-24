Elegant Crystal Sound
最強勁的功能。最閃耀的外形。從現在起，Philips 和 Swarovski 的完美組合為科技帶來全新樂趣。其名字便是 Active Crystals。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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獨家開發的纜線，可完美連接你的音響
抛光不鏽鋼表面與閃銀色頸鏈
強勁音效可呈現深沉的重低音與廣闊的音效表現
這些柔韌而輕便的耳鉤式耳筒可輕鬆掛在雙耳之上，為你帶來舒適而穩固的貼合效果。
矽膠軟墊可溫柔地與雙耳貼合，為您帶來長時間的舒適配戴感受
配件
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音效