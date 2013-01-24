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Swarovski

Active Crystals 時尚耳筒

SWS6000/00
Swarovski
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  • Elegant Crystal Sound Elegant Crystal Sound Elegant Crystal Sound
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    Swarovski Active Crystals 時尚耳筒

    SWS6000/00

    Elegant Crystal Sound

    最強勁的功能。最閃耀的外形。從現在起，Philips 和 Swarovski 的完美組合為科技帶來全新樂趣。其名字便是 Active Crystals。

    此產品已不再銷售。

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      • 連接

        連接器設備
        24k 鍍金迷你插頭

      • 內紙箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35310 0
        總重量
        1.700  千克
        高度
        126  毫米
        長度
        239  毫米
        淨重量
        0.120  千克
        數量
        4
        淨機身重量
        1.580  千克
        寬度
        228  毫米

      • 外盒

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35314 8
        總重量
        7.500  千克
        高度
        240  毫米
        長度
        495  毫米
        淨重量
        0.480  千克
        數量
        16
        淨機身重量
        7.020  千克
        寬度
        276  毫米

      • 包裝資料

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 31578 8
        總重量
        0.330  千克
        高度
        96  毫米
        長度
        96  毫米
        淨重量
        0.030  千克
        淨機身重量
        0.300  千克
        寬度
        96  毫米

      • 音效

        頻率響應
        12 - 22 000  Hz
        磁鐵類型
        Neodymium 磁石
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        102 分貝

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