時刻貼合雙耳
從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時刻貼合雙耳
從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。
時刻貼合雙耳
從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時刻貼合雙耳
從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。
6 毫米驅動器呈現清脆、清晰的音質和強勁低音。從您最愛的播放清單到播客，甚至更多精彩內容，都可暢快聆聽，讓您隨著音樂躍動。
這款真無線運動型耳機具備 IPX7 防水等級，代表可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。不論您流汗再多，耳朵輪廓如何，都不會脫落。
無論是在公園慢跑，抑或進行激烈的 HIIT 訓練，耳鈎設計都令耳機穩固貼服。您可選用三種不同尺寸的矽膠耳塞護蓋，不運動時亦可拆下耳鈎。
可整對佩戴，又可單邊佩戴。單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話，您亦可切換耳機，過程一字不漏。適合需要長時間通話的情況。
藍牙連接穩定，由您從充電盒取出耳機的那一刻起，耳機便準備好配對。耳機上的按鈕讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。
充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時播放時間。充電一次即可享受長達 5 小時的播放時間，快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用隨附的 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。
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