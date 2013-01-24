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耳塞式無線運動型耳機

TAA5205BK/00
  • 時刻貼合雙耳 時刻貼合雙耳 時刻貼合雙耳
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    耳塞式無線運動型耳機

    TAA5205BK/00

    時刻貼合雙耳

    從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。

    耳塞式無線運動型耳機

    時刻貼合雙耳

    從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。

    時刻貼合雙耳

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    耳塞式無線運動型耳機

    時刻貼合雙耳

    從晨跑到辦公室的忙碌下午，都能伴您左右。這款真無線耳機具可分離式耳鈎設計，隨您需要貼合雙耳。以充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，並具備 IPX7 防水等級。

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      6 毫米驅動器呈現清脆、清晰的音質和強勁低音。從您最愛的播放清單到播客，甚至更多精彩內容，都可暢快聆聽，讓您隨著音樂躍動。

      IPX7 防水防汗

      IPX7 防水防汗

      這款真無線運動型耳機具備 IPX7 防水等級，代表可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。不論您流汗再多，耳朵輪廓如何，都不會脫落。

      可分離式耳鈎設計，造型隨心所欲

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      無論是在公園慢跑，抑或進行激烈的 HIIT 訓練，耳鈎設計都令耳機穩固貼服。您可選用三種不同尺寸的矽膠耳塞護蓋，不運動時亦可拆下耳鈎。

      通話清晰，配備單聲道模式

      可整對佩戴，又可單邊佩戴。單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話，您亦可切換耳機，過程一字不漏。適合需要長時間通話的情況。

      穩定連接，耳機整合控制功能

      藍牙連接穩定，由您從充電盒取出耳機的那一刻起，耳機便準備好配對。耳機上的按鈕讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。

      攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間

      充滿電的充電盒可以提供額外 15 小時播放時間。充電一次即可享受長達 5 小時的播放時間，快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用隨附的 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。

      技術規格

      • 產品尺寸

        高度
        6  厘米
        寬度
        8.7  厘米
        深度
        3.5  厘米
        纜線長度
        0  厘米
        重量
        0.0866  千克

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        高度
        17  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        4.5  厘米
        總重量
        0.195  千克
        淨重
        0.1222  千克
        淨重
        0.0728  千克
        EAN
        48 95229 11188 2

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        31  厘米
        寬度
        22  厘米
        高度
        36  厘米
        總重量
        5.5  千克
        淨重
        2.9328  千克
        淨重
        2.5672  千克
        GTIN
        1 48 95229 11188 9

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        14.4  厘米
        寬度
        10  厘米
        高度
        16  厘米
        總重量
        0.66  千克
        淨重
        0.3666  千克
        淨重
        0.2934  千克
        GTIN
        2 48 95229 11188 6

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        • USB-C 線

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.1

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        通話時間
        5 小時
        音樂播放時間
        5+15  hr
        充電時間
        2  hr

      • 聲音

        頻率響應
        20 - 20 000  Hz

      • 舒適

        安裝方便
        自動配對

      • 設計

        顏色
        黑色

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