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蓋耳式無線耳機

TAH4205RD/00
  • 用心感受強勁低音 用心感受強勁低音 用心感受強勁低音
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    Bluetooth

    蓋耳式無線耳機

    TAH4205RD/00

    用心感受強勁低音

    體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。 查看各種好處

    蓋耳式無線耳機

    用心感受強勁低音

    體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。 查看各種好處

    用心感受強勁低音

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    蓋耳式無線耳機

    用心感受強勁低音

    體驗更震憾低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。 查看各種好處

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      用心感受強勁低音

      • 32 毫米驅動器/密閉型
      • 蓋耳式
      • 藍牙

      低音增強效果按鈕，輕輕一按即可感受強勁重低音

      此款蓋耳式耳機具備強勁的 32 毫米釹合金驅動器，為您呈現清脆音質及豐富的重低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。

      29 小時播放時間。USB-C 充電

      通過 USB-C 連接，2 小時的充電時間可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。

      輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶

      此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

      超薄摺疊設計，方便收藏

      暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

      多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

      不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。

      智能配對，自動尋找藍牙裝置

      只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

      超精巧摺合式設計，方便攜帶

      超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 設計

        顏色
        紅色

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        待機時間
        166 小時
        通話時間
        21 小時
        音樂播放時間
        29  hr

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        音效增強
        降噪功能
        阻抗
        32 ohm
        喇叭直徑
        32 毫米
        敏感度
        110  分貝
        振動膜
        PET
        類型
        動態

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        21.2  厘米
        寬度
        17  厘米
        高度
        24  厘米
        總重量
        1.04  千克
        淨重
        0.5415  千克
        淨重
        0.4985  千克
        GTIN
        1 48 95229 11029 5

      • 產品尺寸

        高度
        18.5  厘米
        寬度
        16.5  厘米
        深度
        4  厘米
        重量
        0.15  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        22.5  厘米
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        5  厘米
        總重量
        0.29  千克
        淨重
        0.1805  千克
        淨重
        0.1095  千克
        EAN
        48 95229 11029 8

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