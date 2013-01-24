震憾低音由此開啟
戴上耳機，用心感受強勁低音！這款無線耳罩式耳機設有低音增強效果按鈕，只需輕輕一按即可享受更加深沉的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電和穩定性極佳的藍牙連接。您不會錯過任何節拍。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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此款耳罩式耳機配備強勁的 40 毫米釹合金驅動器，為您呈現清晰音質及豐富的低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。
透過 USB-C 連接，充電 2 小時可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。可分離式電線亦讓您可有線使用耳機。
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。
配件
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