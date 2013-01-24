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無線耳機

TAH5205WT/00
  • 震憾低音由此開啟 震憾低音由此開啟 震憾低音由此開啟
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    Bluetooth

    無線耳機

    TAH5205WT/00

    震憾低音由此開啟

    戴上耳機，用心感受強勁低音！這款無線耳罩式耳機設有低音增強效果按鈕，只需輕輕一按即可享受更加深沉的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電和穩定性極佳的藍牙連接。您不會錯過任何節拍。 查看各種好處

    無線耳機

    震憾低音由此開啟

    戴上耳機，用心感受強勁低音！這款無線耳罩式耳機設有低音增強效果按鈕，只需輕輕一按即可享受更加深沉的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電和穩定性極佳的藍牙連接。您不會錯過任何節拍。 查看各種好處

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      • 40 毫米驅動器/密封式
      • 藍牙
      • 超薄摺疊設計

      強力 40 毫米釹合金驅動器。低音增強效果按鈕。

      此款耳罩式耳機配備強勁的 40 毫米釹合金驅動器，為您呈現清晰音質及豐富的低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。

      29 小時播放時間。USB-C 充電。

      透過 USB-C 連接，充電 2 小時可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。可分離式電線亦讓您可有線使用耳機。

      輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶。

      此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

      輕巧摺疊設計，方便收納。

      暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

      多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

      不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。

      技術規格

      • 配件

        3.5 毫米音訊線
        快速入門指南
        USB 線

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 設計

        顏色
        白色

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        可重複充電
        音樂播放時間
        29  hr

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        阻抗
        32 ohm
        喇叭直徑
        40 毫米
        敏感度
        90 dB (1K Hz)

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        21.2  厘米
        寬度
        18.5  厘米
        高度
        26.5  厘米
        總重量
        1.5  千克
        淨重
        0.69  千克
        皮重
        0.81  千克
        GTIN
        1 48 95229 11034 9

      • 產品尺寸

        高度
        19.5  厘米
        寬度
        18.5  厘米
        深度
        4  厘米
        重量
        0.21  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒裝
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        懸掛
        高度
        24  厘米
        寬度
        19.5  厘米
        深度
        5.5  厘米
        總重量
        0.37  千克
        淨重
        0.23  千克
        皮重
        0.14  千克
        EAN
        48 95229 11034 2

      • UPC

        UPC
        8 40063 20114 9

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