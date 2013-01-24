40 毫米釹合金音效技術驅動器

讓您的運動播放清單帶領您更進一步。經過精心調校的 40 毫米釹合金音效技術驅動器可為您帶來震撼低音效果。密閉型結構可提供極佳被動式噪音阻隔功能。您可以隨意調高音量而不干擾他人。