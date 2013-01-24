此款耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您在運動過程中隨心所欲欣賞音樂。
讓您的運動播放清單帶領您更進一步。經過精心調校的 40 毫米釹合金音效技術驅動器可為您帶來震撼低音效果。密閉型結構可提供極佳被動式噪音阻隔功能。您可以隨意調高音量而不干擾他人。
柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。
插上經過精確調準的 40 毫米驅動器，進入充滿如水晶般清晰自然的音效世界。運動耳機以謹慎的設計方式，不論聆聽什麼音樂，都可以為您帶來清澈、豐富細膩的自然音效。
超薄摺疊耳罩更容易收納
這款運動耳機配備 IPX4 防濺等級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水。即使在雨天，您也可以盡情訓練。
如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 10 分鐘後，為您提供 2 小時的播放時間。
時尚設計無論在您想展示個人風格還是在健身後與朋友聚會時，超薄折疊耳罩都能輕鬆收納。
簡單易用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話和調節音量。完全無需操作您的智能手機耳機。您打開藍牙的瞬間便可即時配對。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
聲音
連接
舒適
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