您的音樂、您的動作。
無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
您的音樂、您的動作。
無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。
您的音樂、您的動作。
無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。
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您的音樂、您的動作。
無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。
這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。
口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時使用時間。在充電盒內充電 15 分鐘，即可提供 1 小時的播放時間。透過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 1.5 小時。
耳機電力不足但需要接聽電話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得更長通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，有需要時亦可以輕易切換。
輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米釹合金驅動器中獲得出色的音效，並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。
不喜歡當前的曲目？可長按多功能按鈕跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單按一按即可。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。
無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。
當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。
聲音
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