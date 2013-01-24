主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

UpBeat

耳塞式真無線耳機

TAT3215WT/00
  • 您的音樂、您的動作。 您的音樂、您的動作。 您的音樂、您的動作。
    -{discount-value}

    UpBeat 耳塞式真無線耳機

    TAT3215WT/00

    您的音樂、您的動作。

    無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。

    UpBeat 耳塞式真無線耳機

    您的音樂、您的動作。

    無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。

    您的音樂、您的動作。

    無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。

    UpBeat 耳塞式真無線耳機

    您的音樂、您的動作。

    無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。

    類似產品

    See all true-wireless-headphones

      您的音樂、您的動作。

      IPX4 防濺防汗

      這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。

      便攜式 USB-C 充電盒，提供長達 24 小時的播放時間

      口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時使用時間。在充電盒內充電 15 分鐘，即可提供 1 小時的播放時間。透過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 1.5 小時。

      單聲道模式，在耳機之間切換麥克風

      耳機電力不足但需要接聽電話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得更長通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，有需要時亦可以輕易切換。

      佩戴穩固舒適

      輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米釹合金驅動器中獲得出色的音效，並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。

      多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

      不喜歡當前的曲目？可長按多功能按鈕跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單按一按即可。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。

      輕鬆喚醒智能手機的語音助理

      無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。

      智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

      當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        敏感度
        90  分貝
        振動膜
        PET

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.1
        有效範圍
        最多 10  米

      • 舒適

        來電管理
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB（Type A 轉 Type C）電線

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池

      • 設計

        顏色
        白色

      • 產品尺寸

        高度
        4.2  厘米
        寬度
        3.6  厘米
        深度
        6.5  厘米
        高度
        1.7  吋
        寬度
        1.4  吋
        深度
        2.6  吋
        重量
        0.049  千克
        重量
        0.108  磅

      • 包裝尺寸

        高度
        17  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        4  厘米
        高度
        6.7  吋
        寬度
        3.7  吋
        深度
        1.6  吋
        總重量
        0.139  千克
        淨重
        0.049  千克
        淨重
        0.09  千克
        總重量
        0.306  磅
        淨重
        0.108  磅
        淨重
        0.198  磅
        EAN
        48 95229 11015 1

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        37.5  厘米
        寬度
        27.5  厘米
        高度
        24.5  厘米
        長度
        14.8  吋
        寬度
        10.8  吋
        高度
        9.6  吋
        總重量
        4.231  千克
        淨重
        1.176  千克
        淨重
        3.055  千克
        總重量
        9.328  磅
        淨重
        2.593  磅
        淨重
        6.735  磅
        GTIN
        1 48 95229 11015 8

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        17.8  厘米
        寬度
        12.8  厘米
        高度
        10.4  厘米
        長度
        7.0  吋
        寬度
        5.0  吋
        高度
        4.1  吋
        總重量
        0.507  千克
        淨重
        0.147  千克
        淨重
        0.36  千克
        總重量
        1.118  磅
        淨重
        0.324  磅
        淨重
        0.794  磅
        GTIN
        2 48 95229 11015 5

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記