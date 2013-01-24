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無線耳機

TAUT102BK/00
  • 為您而設 為您而設 為您而設
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    無線耳機

    TAUT102BK/00

    為您而設

    讓您在舒適的環境中盡情搖滾。這款耳塞式耳機為您帶來真正的無線自由，小型耳機設計確保佩戴穩固。配備小型充電盒，可輕鬆將其放於口袋和手袋，讓您可以盡情享受 12 小時播放時間。 查看各種好處

    無線耳機

    為您而設

    讓您在舒適的環境中盡情搖滾。這款耳塞式耳機為您帶來真正的無線自由，小型耳機設計確保佩戴穩固。配備小型充電盒，可輕鬆將其放於口袋和手袋，讓您可以盡情享受 12 小時播放時間。 查看各種好處

    為您而設

    讓您在舒適的環境中盡情搖滾。這款耳塞式耳機為您帶來真正的無線自由，小型耳機設計確保佩戴穩固。配備小型充電盒，可輕鬆將其放於口袋和手袋，讓您可以盡情享受 12 小時播放時間。 查看各種好處

    無線耳機

    為您而設

    讓您在舒適的環境中盡情搖滾。這款耳塞式耳機為您帶來真正的無線自由，小型耳機設計確保佩戴穩固。配備小型充電盒，可輕鬆將其放於口袋和手袋，讓您可以盡情享受 12 小時播放時間。 查看各種好處

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      為您而設

      • 6 毫米驅動器/封閉式
      • 藍牙
      • 黑色

      以充電盒充電，享受長達 12 小時的播放時間

      充一次電，即可享受長達 3 小時的播放時間。如果您隨身攜帶充電盒外出，更可以透過多次充電獲得額外 9 小時的播放時間。每次需要充電時，只需將耳機放回盒中即可。充滿一次電需 2 小時。

      小巧的耳機設計。

      耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。

      6 毫米釹合金音效技術驅動器。絕佳音色，強勁低音。

      6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。

      多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

      您可以透過多功能按鈕收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單一按就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。

      連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手

      連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。

      智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

      當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。

      設有 3 種尺寸的耳塞護蓋，使您能佩戴穩固、完美貼合。

      橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。

      小巧充電盒，可放於袋中充電數次。

      這款耳機配備超便攜的充電盒，絕對不會讓您失望。

      內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

      聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

      技術規格

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • 免提
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        達 10  米

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品尺寸

        高度
        2.7  厘米
        寬度
        5.3  厘米
        深度
        3.57  厘米
        重量
        0.0296  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        17  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        3  厘米
        總重量
        0.085  千克
        淨重
        0.053  千克
        淨重
        0.032  千克
        EAN
        48 95229 10046 6

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        40  厘米
        寬度
        24  厘米
        高度
        24.5  厘米
        總重量
        2.95  千克
        淨重
        1.678  千克
        GTIN
        1 48 95229 10046 3
        淨重
        1.272  千克

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        19  厘米
        寬度
        11  厘米
        高度
        11.5  厘米
        總重量
        0.32  千克
        淨重
        0.161  千克
        GTIN
        2 48 95229 10046 0
        淨重
        0.159  千克

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        耳罩
        3 種尺寸

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 通話保留
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        音樂播放時間
        3+9  hr
        待機時間
        50 小時
        通話時間
        2.5 小時
        可重複充電

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB
        阻抗
        16 Ohm
        喇叭直徑
        6 毫米

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