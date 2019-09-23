充一次電，即可享受長達 3 小時的播放時間。如果您隨身攜帶充電盒外出，更可以透過多次充電獲得額外 9 小時的播放時間。每次需要充電時，只需將耳機放回盒中即可。充滿一次電需 2 小時。
耳機設計緊密貼服而且輕巧，令您可以舒適地盡情搖滾。
6 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現絕佳音色及強勁低音。橢圓形音管大大提高被動式噪音阻隔功能。想對周遭保持警覺時，可選擇使用單聲道模式，空一隻耳朵出來。
您可以透過多功能按鈕收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單一按就可以解決這個問題。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。
連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。
當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。
橡膠耳塞護蓋可以互換，以完美貼合您的耳形，緊密貼服，令您不會錯過每個節拍。
這款耳機配備超便攜的充電盒，絕對不會讓您失望。
聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。
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