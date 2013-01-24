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水龍頭濾水器

WP3811
  • 隨時享用清純的飲用水 隨時享用清純的飲用水 隨時享用清純的飲用水
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    水龍頭濾水器

    WP3811

    隨時享用清純的飲用水

    靈活且易於安裝的濾水器可透過 Micro Pure 濾網去除水中的細菌、有害的有機物質和氯氣，並保留有益的礦物質，使水質純淨。 查看各種好處

    建議零售價: HK$458.00

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      • Micro Pure

      去除所有細菌、有害的有機物質和氯氣

      Micro Pure 濾芯是一套多功能過濾系統，可有效去除所有細菌、雜質和異味，為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。它包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜，包含超過 5200 億個微孔，有效清除 99.99% 的各類細菌，以及粒狀活性碳去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾網還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

      Pure Protect 提示將提醒您更換濾芯的時間

      進階及簡易的 Pure Protect 提示顏色標記以最簡單的方法，提醒使用者更換濾芯：當絲膜變成深灰或銹棕色，應更換濾芯。

      高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量

      這款輕巧的濾水器可實現高達每分鐘 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要旋轉用水選擇桿，你便可選擇未經過濾的水流或水霧與經過過濾的水霧。

      Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上

      這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

      進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

      進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

      無需電力便可達到最高效能

      專門針對不使用電力操作並提供最高效能而設計，可持續支援發展。

      技術規格

      • 一般規格

        配件
        8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，PureProtect 提示
        更換濾芯
        WP3911
        用水選擇
        • 經過過濾的水霧
        • 未經過濾的水霧
        • 未經過濾的水流
        水流量
        2  公升/分鐘
        水流量
        5  °C

      • 設計規格

        顏色
        白色
        產品重量
        230  克
        產品尺寸 (L x W x H)
        60 x 137 x 105  毫米
        材料
        塑膠

      • 淨化系統

        除菌
        99.99  %
        氯氣濾除率
        >75  %
        去除渾濁物質
        3000 升或大約 1 年
        去除 VOC

      • 濾芯規格

        濾芯壽命
        2400 公升或約 8 個月
        主要濾材
        • 空心纖維薄膜
        • 粒狀活性碳 GAC

      • 輸入水環境

        最小入水水壓
        0.7  Bar
        最大入水水壓
        3.5  Bar
        最低入水水溫
        50  °C

      • 原產地

        更換濾芯
        日本
        濾水器
        日本

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

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