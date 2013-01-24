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Philips Fidelio

HiFi 立體聲耳筒

X1/00
Fidelio
2 獎項
Fidelio
  • 高保真音質、卓越音效 高保真音質、卓越音效 高保真音質、卓越音效
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    Philips Fidelio HiFi 立體聲耳筒

    X1/00
    2 獎項

    高保真音質、卓越音效

    使用 Fidelio X1 耳筒以細緻音效及舒適感於個人家居中為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計完全為您全面享受而設。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    高保真音質、卓越音效

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      聲學開放式設計提供純淨逼真音效

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      聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。

      透氣的軟絲絨材質，有助於分散壓力及熱度

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      精緻的 Philips Fidelio X1 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶綿耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效紓緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。

      雙層耳罩減低共振及震動

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      X1 的雙層耳罩是專為減低共振和震動所設計，可帶來完美無暇的精準原音和細膩的音質。X1 有堅固、分層的結構，是最理想的家用音樂裝置。

      強勁的 50 毫米釹合金驅動器適用寬廣但準確的音域

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      每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度釹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。

      預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低

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      耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，原音呈現。

      完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶

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      可自動調整的輕量吊帶採用通風的 3D 設計，不只通風，還可輕鬆固定，不易滑落。

      小牛皮真皮頭帶倍顯時尚、耐用

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      專用電線管理夾避免電線纏繞

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      高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

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      3 米 OFC 材質電纜保障高品質訊號及使用壽命

      3.0 米可拆式 OFC Kevlar 強化材質電纜可降低操作雜音且不易纏繞。有了 Philips Fidelio X1，您就能穩坐家中享受音樂人原有音效的逼真聽覺體驗。

      特別調校的振動膜可維持聲音精度一致

      耳筒的特殊振膜設計可保持音效真實精準，降低雜音，呈現最細膩的音效細節。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        10 - 40 000  Hz
        阻抗
        30 Ohm
        最大輸入電量
        500 mW
        敏感度
        100 dB @ 1mW
        喇叭直徑
        50 毫米
        失真
        < 0.1% THD

      • 連接

        接線方式
        可拆式無氧電線（3 米）

      • 配件

        連接插頭
        6.3 - 3.5 毫米變壓器
        線路整理
        電線收藏夾

      • 包裝尺寸

        高度
        28.5  厘米
        寬度
        24  厘米
        深度
        12  厘米
        淨重
        0.43  千克
        總重量
        1.18  千克
        淨重
        0.75  千克
        EAN
        69 23410 71585 9
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        長度
        26.5  厘米
        寬度
        25.5  厘米
        高度
        30  厘米
        淨重
        0.86  千克
        總重量
        2.7  千克
        淨重
        1.84  千克
        GTIN
        1 69 23410 71585 6
        產品包裝數目
        2

      • 產品尺寸

        深度
        11  厘米
        高度
        22  厘米
        重量
        0.43  千克
        寬度
        19  厘米

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