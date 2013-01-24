聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。
精緻的 Philips Fidelio X1 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶綿耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效紓緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。
X1 的雙層耳罩是專為減低共振和震動所設計，可帶來完美無暇的精準原音和細膩的音質。X1 有堅固、分層的結構，是最理想的家用音樂裝置。
每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度釹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。
耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，原音呈現。
可自動調整的輕量吊帶採用通風的 3D 設計，不只通風，還可輕鬆固定，不易滑落。
3.0 米可拆式 OFC Kevlar 強化材質電纜可降低操作雜音且不易纏繞。有了 Philips Fidelio X1，您就能穩坐家中享受音樂人原有音效的逼真聽覺體驗。
耳筒的特殊振膜設計可保持音效真實精準，降低雜音，呈現最細膩的音效細節。
聲音
連接
配件
包裝尺寸
外盒
產品尺寸