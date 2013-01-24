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Philips Fidelio

耳機

X2HR/00
Fidelio
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    Philips Fidelio 耳機

    X2HR/00

    於舒適自在的家中提供高解析度音效

    Fidelio X2HR 耳機以細緻音效和舒適感，於個人家居為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計，完全為您的全面享受而設。 查看各種好處

    Philips Fidelio 耳機

    於舒適自在的家中提供高解析度音效

    Fidelio X2HR 耳機以細緻音效和舒適感，於個人家居為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計，完全為您的全面享受而設。 查看各種好處

    於舒適自在的家中提供高解析度音效

    Fidelio X2HR 耳機以細緻音效和舒適感，於個人家居為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計，完全為您的全面享受而設。 查看各種好處

    Philips Fidelio 耳機

    於舒適自在的家中提供高解析度音效

    Fidelio X2HR 耳機以細緻音效和舒適感，於個人家居為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計，完全為您的全面享受而設。 查看各種好處

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      於舒適自在的家中提供高解析度音效

      • 高解析度音效
      • 耳罩式
      • 高級記憶棉耳墊
      強勁的 50 毫米釹合金驅動器適用寬廣但準確的音域

      強勁的 50 毫米釹合金驅動器適用寬廣但準確的音域

      每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度釹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。

      聲學開放式設計提供純淨逼真音效

      聲學開放式設計提供純淨逼真音效

      聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。

      分層動態控制振動膜帶來精確的聲音

      分層動態控制振動膜帶來精確的聲音

      分層動態控制 (LMC) 驅動器採用多層振膜，包有一層阻尼膠。這些層面與凝膠形成靈活的邊界，吸收並抑制任何誇張的頻率，帶來平穩和平坦的頻率響應。高頻率的聲音更加平衡及自然，音量範圍更細緻。

      預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低

      預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低

      耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，呈現原音。

      完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶

      完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶

      完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶，不僅透氣度高，而且具有足夠的靈活性，以確保時常都可完美佩戴。

      透氣的絲絨耳墊有助減少壓力和熱力

      透氣的絲絨耳墊有助減少壓力和熱力

      精緻的 Philips Fidelio X2HR 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶綿耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效紓緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。

      高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

      高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂

      高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂個更動聽。

      專用電線管理夾避免電線纏繞

      專用電線管理夾避免電線纏繞

      雙層耳罩專為帶來精密聲音而設

      Philips Fidelio X2HR 的雙層耳罩專為減低共振和震動而設，可帶來完美無暇的精準原音和細膩音質。X2HR 有堅固、分層的結構，十分耐用，是最理想的家用音樂裝置。

      高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

      Fidelio X2HR 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        振動膜
        LMC
        頻率響應
        5 - 40 000  Hz
        阻抗
        30 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        500 mW
        敏感度
        100 dB @ 1mW
        喇叭直徑
        50 毫米
        失真
        < 0.1% THD
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        可拆式無氧電線（3 米）

      • 配件

        轉接器插頭
        3.5 - 6.3 毫米變壓器
        電線管理
        電線收藏夾

      • 外盒

        總重量
        2.15  千克
        GTIN
        1 69 51613 99201 9
        高度
        31  厘米
        長度
        26.5  厘米
        淨重
        0.87  千克
        產品包裝數目
        2
        淨重
        1.28  千克
        寬度
        25.5  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        12  厘米
        EAN
        69 51613 99201 2
        總重量
        0.91  千克
        高度
        32  厘米
        淨重
        0.435  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.475  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        24  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        11  厘米
        高度
        23  厘米
        重量
        0.38  千克
        寬度
        19  厘米

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