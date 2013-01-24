Philips Fidelio X3 耳機的雙層耳罩可有效減低共振和震動。釹合金驅動器設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，以在高頻上達至最高的精確度。讓您享受：無暇音色、極致體驗。
此蓋耳式耳機除了能呈現壯麗音效外，配戴時亦十分舒適。輕盈柔軟的內頭帶可按您的需要調整。外頭帶重量全無負擔，輕如羽毛的記憶棉耳墊完美阻隔嘈音。適合長時間聆聽。
背開式耳罩被透聲的 Kvadrat 喇叭布料覆蓋，因此喇叭振膜產生的空氣壓力不受布料阻隔，令空氣能自由地流動，帶來彷如置身現場、具空間感的聲音。
50 毫米音效技術驅動器的喇叭振膜由多層聚合物組成，並由阻尼膠填滿。每塊喇叭振膜均靈活流暢，呈現完美平衡的聲音。無需額外擴音，低音依然強勁。中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。
無論您喜愛鋼琴還是搖滾，具備高解析度音效的耳機能讓您感受每一個音符所帶來的震撼。當接駁到高解析度的音源，比 CD 使用更高採樣率錄製而成的無損音效將為您帶來栩栩如生的聽覺享受。
這一代高端後開式耳機的設計簡潔典雅，比上一代經典的 Fidelio X2 更上一層樓。黑色金屬塗層框架彷如綢緞般亮麗幼滑，在其底下的耳罩則被純黑、耐用的 Kvadrat 布料覆蓋。
內外頭帶的由黑色 Muirhead 蘇格蘭皮革覆蓋，其選材均來自可持續發展及合乎道德標準的產地。此高級皮革柔軟而極具質感，為耳機增添一份精緻。
盡情享受所有您喜愛的專輯。隨附連接線配備 6.3 毫米到 3.5 毫米插孔適配器，在智能裝置及家用裝置上均能播放。
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