持久 · 強力 · 徹底潔淨
Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處
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Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處
抗菌微纖維抹布具有 Always Clean 塗層，有效在每次清潔後保護抹布避免細菌滋生。隨附兩塊抹布。
只需添加您喜愛或適合的地板清潔劑，即可去除家中地板高達 99% 細菌*。
360° 全方位吸扒一推一拉去除多達 99.7% 塵埃和污垢*。
吸扒配備 LED 照明燈，在吸塵時為您照亮前端地板，讓您更容易察覺難以發現或之前隱藏的污垢。即使在傢俬下面或昏暗環境中的灰塵、絨毛、頭髮和碎屑均無所遁形。
精心設計的拖地吸扒可同時吸塵兼濕抹，全方位吸走灰塵、污垢和黏性污漬。
最新一代的鋰離子電池為無線吸塵機提供最持久*的使用時間，只需充電一次，即可清潔超過 125 平方米範圍。
使用 25V 鋰離子電池能進行長達 80 分鐘*的強效清潔。
360° 全方位吸扒採用專利吸塵技術，全方位吸除所有灰塵和污垢，讓每一下都能夠徹底清潔。
Aqua Plus 靈活輕巧，操作簡單。吸塵機的集塵筒設於頂部，因此吸塵時可使用更低角度甚至完全平放，以深入傢俬底部下面的罅隙。
配件容易使用，只需一下即可接上。可拆卸的手提式設計令 Aqua Plus 的三個裝置合而為一。縫隙吸嘴及床褥吸扒整合到吸管中，方便清潔不同的表面。
PowerBlade 數碼摩打能產生極高的氣流速度（>每分鐘 1,100 公升），並可透過智能數碼顯示輕易控制。顯示屏可顯示吸塵速度和使用電量，並會提示您清潔濾網。
我們最強大的無塵袋技術，確保性能更強效持久*。
吸扒備雙向吸塵設計，能夠因應吸塵方向而自動調節吸力，去除灰塵、污垢和污漬，省時省力。
效能
吸扒與配件
過濾
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