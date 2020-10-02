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Aqua Plus

3合1強力無線拖地吸塵機

XC8347/61
  • 持久 · 強力 · 徹底潔淨 持久 · 強力 · 徹底潔淨 持久 · 強力 · 徹底潔淨
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    Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機

    XC8347/61

    持久 · 強力 · 徹底潔淨

    Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處

    建議零售價: HK$5,988.00

    Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機

    持久 · 強力 · 徹底潔淨

    Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處

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    Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處

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    Philips Aqua Plus 3合1強力無線拖地吸塵機配備特製的 Aqua 吸扒，由灰塵到黏性污漬，雙倍吸力都可一次清潔不同類型的污垢。更配備360°全角度吸扒和各款配件，打造極致的多功能體驗。 查看各種好處

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      • 三合一吸塵、拖地、手提式
      • 可吸除多達 99.7% 污垢*
      Always Clean 塗層可保護抹布免受細菌滋生

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      360° 全方位吸扒可吸除多達 99.7% 塵埃和污垢*

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      360° 全方位吸扒一推一拉去除多達 99.7% 塵埃和污垢*。

      LED 照明燈顯示吸扒前端隱藏的灰塵

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      吸扒配備 LED 照明燈，在吸塵時為您照亮前端地板，讓您更容易察覺難以發現或之前隱藏的污垢。即使在傢俬下面或昏暗環境中的灰塵、絨毛、頭髮和碎屑均無所遁形。

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      360° 全方位吸扒可全面吸除污垢

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      輕鬆清潔每個角落，即使傢俬底下的罅隙亦可深入清潔

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      配備窄縫吸嘴和床褥吸扒，另附額外配件

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      配件容易使用，只需一下即可接上。可拆卸的手提式設計令 Aqua Plus 的三個裝置合而為一。縫隙吸嘴及床褥吸扒整合到吸管中，方便清潔不同的表面。

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      吸扒備雙向吸塵設計，能夠因應吸塵方向而自動調節吸力，去除灰塵、污垢和污漬，省時省力。

      技術規格

      • 效能

        顏色
        黑色鈦金屬
        電池類型
        鋰離子
        操作音量
        84  dB
        電池電壓
        25  V
        充電時間
        4-5小時  hour(s)
        使用時間
        高達 80分鐘  minute(s)
        氣流（最大）
        1100  l/min

      • 吸扒與配件

        隨附配件
        • 長形窄縫吸嘴
        • 附加的濾網
        • 附加的抗菌微纖維布料
        標準吸扒
        • 360° 全角度吸扒
        • Aqua 拖扒
        額外吸扒
        床褥吸扒

      • 過濾

        集塵量：
        0.6  L
        過濾系統
        三重過濾系統

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          • 使用時間和覆蓋範圍基於 Philips 內部追蹤方法。
          • 利用 Philips 根據國際標準 IEC60312-1 研發的粗塵垢測試（2018 年 1 月）。「推動一下」指推動吸塵機向前及向後一次的動作。

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