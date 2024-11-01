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如何清潔飛利浦 Avent 安撫奶嘴？

使用溫水清洗安撫奶嘴。



請勿在安撫奶嘴上使用磨蝕性清潔劑或抗菌清潔劑。濃度過高的清潔劑最終可能導致元件破裂、割破或撕裂。每次使用前請務必檢查產品，若有損壞或鬆脫的現象，請立即更換安撫奶嘴。



每次使用前請先清潔安撫奶嘴。