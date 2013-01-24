若機器在沖煮咖啡時發出些許噪音，此為正常現象。然而，如果機器開始發出不尋常的雜音而非一般噪音，建議您清潔沖煮裝置，並加以潤滑。

請務必每週沖洗飛利浦/Saeco 義式咖啡機的沖煮裝置。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：

1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)

2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置

3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回

如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。