我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機出現錯誤代碼

如果您的飛利浦義式咖啡機運轉時發生錯誤，出現紅色顯示畫面與圖示影像，同時顯示代碼數字，如 01、03、04、05、11、14 或 19。請於下方查閱錯誤代碼的意義，並且找出解決問題的方法。

注意：如果您的義式咖啡機顯示任何非上述的其他錯誤代碼，建議您與我們聯絡以取得進一步的協助，因為您的機器需要維修。