如果您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機未流出咖啡，可能有幾個不同的原因。以下為幾個可嘗試自行解決問題的解決方案。
請注意：如果這是第一次使用機器，則在您第一次沖煮時僅流出少許咖啡為正常現象。請多沖煮幾杯咖啡，讓機器可根據研磨咖啡的密實度最佳化咖啡萃取結果。
空氣無法外流時，機器會發出很大的雜音，同時也會讓機器無法從水箱中取水。如要修正此問題，請依下列步驟操作：
1.關閉機器電源
2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器 (或任何其他濾水器)
3.水箱將裝滿水後放回原位
4.重新開啟機器電源。在機器加熱時，選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依下列幾個額外步驟操作，以確保濾水器就緒且正確安裝可供使用：
1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.將濾水器放回水箱內，在水箱中裝滿水
4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
注意：若您已使用 AquaClean 濾水器超過 3 個月，請更換濾水器，因濾水器可能阻塞。
髒污或阻塞的沖煮裝置可能導致機器無法流出咖啡。請務必每週沖洗沖煮裝置。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回
注意：為了徹底清潔沖煮裝置，推薦您使用飛利浦咖啡脂清潔錠 (CA6704)。
若未流出咖啡，也可能是因為咖啡流出口堵塞。如要執行清潔，您可使用管路清潔器或針以清除髒汙。
使用預磨咖啡功能沖煮咖啡時，機器必須先開啟電源，讓其準備就緒，再將預磨的咖啡加至預磨咖啡槽內。
僅限使用隨附的咖啡匙裝入滿滿一匙且頂部抹平的咖啡粉。咖啡粉過量可能造成沖煮裝置過滿，中斷咖啡沖煮程序。咖啡粉會被丟棄，不會流出咖啡。
您上次為義式咖啡機除垢是什麼時候？所有機器都有專屬的除垢指示燈，建議您在機器發出指示時盡快進行除垢。 若您的義式咖啡機未除垢，可能會導致產品內部堆積水垢，進而造成故障。
如需瞭解如何為義式咖啡機除垢，請參閱使用手冊或 按一下這裡。
如果預磨咖啡槽阻塞，則不會流出咖啡。如要修正此問題，請依下列步驟或說明影片操作：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.打開預磨咖啡槽的蓋子，插入湯匙握把
4.上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉掉落
如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。