我的飛利浦義式咖啡機煮出清淡如水的咖啡
如果您注意到飛利浦義式咖啡機沖煮出清淡如水的咖啡，這可能有幾個原因。請檢閱下方所有的可能原因以及解決辦法。
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第一次使用咖啡機
- 若是第一次使用您的義式咖啡機，第一次沖煮出的咖啡有點淡為正常現象，因為系統需要一段時間調整。
請多沖煮幾杯咖啡，讓咖啡機可根據研磨咖啡的密實度最佳化咖啡萃取結果。
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沖煮裝置太髒
- 由於髒污的沖煮裝置濾網會導致不良水流及影響咖啡風味，因此請每週沖洗沖煮裝置。請依照下列指示清潔沖煮裝置，或觀看支援影片：
- 關閉咖啡機電源，靜候咖啡機完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
- 打開檢修門，取出沖煮裝置
- 在水龍頭下以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其風乾後再放回
- Section Attachment PDF file, published 2021-12-13
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需要調整研磨器
- 在調整研磨器設定為較細的研磨度時，可能會不小心過度調整，造成兩組研磨石過於接近。如果研磨得太細，可能無法吸水。
解決方法是將咖啡豆槽內部的旋鈕轉至較高的數字或較大顆的咖啡豆，即可重新調整為較粗的研磨設定。
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需要調整咖啡機設定
- 每杯份量、香氣設定、研磨器設定等咖啡機設定，都會影響咖啡濃度。我們建議您嘗試不同的設定。
舉例來說，若要提高濃度，可以選擇最高的香氣設定，並將研磨器設定為較細的研磨度，再選擇每杯中等份量。
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預磨咖啡漏斗阻塞
- 打開預磨咖啡漏斗的蓋子，檢查是否有研磨咖啡粉造成阻塞。如果預磨咖啡槽阻塞，您可以依照下列指示疏通堵塞：
如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。
- 關閉機器電源，靜候機器完全關閉
- 從咖啡機中取出沖煮裝置。
- 打開預磨咖啡漏斗的蓋子，插入湯匙握把。
- 上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉不再阻塞為止。
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