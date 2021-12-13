在調整研磨器設定為較細的研磨度時，可能會不小心過度調整，造成兩組研磨石過於接近。如果研磨得太細，可能無法吸水。

解決方法是將咖啡豆槽內部的旋鈕轉至較高的數字或較大顆的咖啡豆，即可重新調整為較粗的研磨設定。