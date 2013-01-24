記憶功能能協助調整標準飲品分量。短片會示範如何調整和儲存卡布奇諾的分量。若要調整拿鐵瑪琪朵，請按住拿鐵瑪琪朵按鈕。

說明

1.確認鮮奶盒有裝上，且內含充足牛奶

2.按住卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵按鈕，直至顯示幕顯示 memo (記憶)

3.義式咖啡機現在進入編排模式，並開始製作奶泡

4.在泡沫達到想要的分量時，按下 OK 按鈕將其停止。義式咖啡機此時將開始沖煮您的飲品

5.等到咖啡達到想要的分量時，按下 OK 按鈕將其停止

6.義式咖啡機此時已調整至您偏好的分量