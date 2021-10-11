除垢程序：

1.清空滴盤後放回原位

2.從機器取出經典奶泡器或 LatteGo (如有)

3.如有 AquaClean 濾水器，請從水箱中取出

4.把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦除垢溶液倒進去。 將水加入水箱中的除垢溶液至 Calc / Clean 刻度，然後裝回原位。

5.在咖啡流出口與出水口下方放置一個大型盛物容器 (1.5 公升)

6.開啟機器電源

7.按住 Calc / Clean 圖示 3 秒鐘，然後按下開始/停止按鈕，以開始除垢程序

8.在除垢循環期間，Calc / Clean 指示燈會閃爍，顯示除垢進行中

9.機器將開始從咖啡流出口與熱水出口流出少量的水 10.讓機器持續流出除垢溶液直到水箱清空。空水箱指示燈圖示會亮起

11.移除盛物碗

12.取出水箱，以乾淨的水沖洗

13.在水箱中裝入乾淨的水至 Calc / Clean 刻度，再放回機器中

14.將清空的盛物碗放回咖啡流出口與出水口下方，繼續進行下列沖洗程序。



沖洗程序：

1.按下開始/停止按鈕，啟動沖洗循環。此程序約需 3 分鐘

2.在此程序期間，控制面板上的指示燈會亮起及熄滅，代表沖洗循環進行中

3.機器停止流出水時，代表除垢程序完成

4.機器會自動開始加熱

5.飲品圖示指示燈持續亮起時，代表機器已可再次使用

6.AquaClean 指示燈會閃爍一段時間，提醒您安裝新的 AquaClean 濾水器

7.在水箱內安裝及啟用新的 AquaClean 濾水器