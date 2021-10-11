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如何為我的飛利浦義式咖啡機除垢
更新於 2024 年 4 月 4 日
如果您注意到 Calc/Clean 指示燈開始緩慢閃爍，或咖啡機顯示幕出現除垢提示，這表示您的飛利浦義式咖啡機除垢時間已到。請務必定期為義式咖啡機除垢，以達到最佳的咖啡溫度和口感。請依照下列步驟或觀看影片，瞭解如何在家中操作。
請注意，為飛利浦義式咖啡機除垢時，應僅使用飛利浦除垢劑 (除垢溶液 CA6700)。
在開始除垢程序後，也請勿中斷除垢程序。請記住，在某些情況下，此程序最多可能需要 30 分鐘。
每種機型的義式咖啡機除垢指示可能有所不同。如需特定咖啡機的正確指示，請查看使用手冊或我們 [咖啡照護]
頁面上的影片。
- 除垢程序：
1.清空滴盤後放回原位
2.從機器取出經典奶泡器或 LatteGo (如有)
3.如有 AquaClean 濾水器，請從水箱中取出
4.把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦除垢溶液倒進去。 將水加入水箱中的除垢溶液至 Calc / Clean 刻度，然後裝回原位。
5.在咖啡流出口與出水口下方放置一個大型盛物容器 (1.5 公升)
6.開啟機器電源
7.按住 Calc / Clean 圖示 3 秒鐘，然後按下開始/停止按鈕，以開始除垢程序
8.在除垢循環期間，Calc / Clean 指示燈會閃爍，顯示除垢進行中
9.機器將開始從咖啡流出口與熱水出口流出少量的水 10.讓機器持續流出除垢溶液直到水箱清空。空水箱指示燈圖示會亮起
11.移除盛物碗
12.取出水箱，以乾淨的水沖洗
13.在水箱中裝入乾淨的水至 Calc / Clean 刻度，再放回機器中
14.將清空的盛物碗放回咖啡流出口與出水口下方，繼續進行下列沖洗程序。
沖洗程序：
1.按下開始/停止按鈕，啟動沖洗循環。此程序約需 3 分鐘
2.在此程序期間，控制面板上的指示燈會亮起及熄滅，代表沖洗循環進行中
3.機器停止流出水時，代表除垢程序完成
4.機器會自動開始加熱
5.飲品圖示指示燈持續亮起時，代表機器已可再次使用
6.AquaClean 指示燈會閃爍一段時間，提醒您安裝新的 AquaClean 濾水器
7.在水箱內安裝及啟用新的 AquaClean 濾水器
-
除垢程序完成後，機器會提醒您安裝新的 Aqua Clean 濾水器。使用 AquaClean 濾水器可減少除垢的需求。
- 點選使用者介面上的「clean」(清洗) 圖示，並在選單中選取「Descaling」(除垢)。
- 遵循畫面上的指示。
- 如有安裝 LatteGo 或奶泡器，請取下。
- 取出滴盤和咖啡渣盒，清空後放回原位。
- 取出水箱，並將水倒光。接著取出 AquaClean 濾水器。
- 將整瓶飛利浦除垢劑倒入水箱，並加水至 Calc / Clean 刻度。再將其裝回機器中。
- 在咖啡流出口和出水口下方放置一個大型容器 (1.5 公升)。
- 按下開始/停止按鈕，以開始除垢程序。除垢程序會持續約 30 分鐘，其中包括除垢循環和沖洗循環。
- 等待機器停止流出水。顯示幕上出現訊息時，請為水箱加水。機器停止流出水時，即完成除垢程序。
- 在水箱內安裝及啟用新的 AquaClean 濾水器。
- 除垢程序：
1.清空滴盤後放回原位
2.從機器取出經典奶泡器或 LatteGo (如有)
3.如有 AquaClean 濾水器，請從水箱中取出
4.把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦除垢溶液倒進去。 將水加入水箱中的除垢溶液至 Calc / Clean 刻度，然後裝回原位。
5.在咖啡流出口與出水口下方放置一個大型盛物容器 (1.5 公升)
6.開啟機器電源
7.按住 Calc / Clean 圖示 3 秒鐘，然後按下開始/停止按鈕，以開始除垢程序
8.在除垢循環期間，Calc / Clean 指示燈會閃爍，顯示除垢進行中
9.機器將開始從咖啡流出口與熱水出口流出少量的水 10.讓機器持續流出除垢溶液直到水箱清空。空水箱指示燈圖示會亮起
11.移除盛物碗
12.取出水箱，以乾淨的水沖洗
13.在水箱中裝入乾淨的水至 Calc / Clean 刻度，再放回機器中
14.將清空的盛物碗放回咖啡流出口與出水口下方，繼續進行下列沖洗程序。
沖洗程序：
1.按下開始/停止按鈕，啟動沖洗循環。此程序約需 3 分鐘
2.在此程序期間，控制面板上的指示燈會亮起及熄滅，代表沖洗循環進行中
3.機器停止流出水時，代表除垢程序完成
4.機器會自動開始加熱
5.飲品圖示指示燈持續亮起時，代表機器已可再次使用
6.AquaClean 指示燈會閃爍一段時間，提醒您安裝新的 AquaClean 濾水器
7.在水箱內安裝及啟用新的 AquaClean 濾水器
-
此影片可協助您為飛利浦 5000 義式咖啡機除垢。如需詳細的逐步指示，請查閱使用手冊。
- 除垢程序：
1.從選單選擇「Start Calc Clean」(開始除鈣清洗)
2.按下「Cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕選擇除垢程序
3.機器會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒流出口往右拉出。
4.顯示幕會顯示除垢劑符號。
5.將整瓶飛利浦除垢溶液倒入水箱中。
6.將水倒入水箱至 calc clean 刻度。
7.將水箱裝回機器中。
8.在奶泡器和咖啡出口下方放一個碗
9.按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以啟動除垢循環。
顯示幕隨即顯示除垢進度。您可以按下「espresso」(義式濃縮咖啡) 按鈕暫停除垢循環。按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以恢復除垢程序。
沖洗程序：
1.結束後，沖洗水箱，並在裡面加入清水至 maximum 刻度，然後裝回原位
2.顯示幕上會顯示開始沖洗符號。
3.在鮮奶盒中加水至 minimum 刻度，然後裝回原位
4.將鮮奶盒流出口往右拉出。
5.把碗放回去。
6.按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以啟動沖洗循環。
當顯示幕上出現「Calc Clean OK」(除鈣清洗完成) 符號時，沖洗循環即結束。按下「cappuccino」(卡布奇諾) 按鈕，以退出除垢程序。
備註：如果顯示幕上出現的是水箱符號而非「Calc Clean OK」(除鈣清洗完成) 符號，請於水箱加水至 maximum 刻度，執行另一個沖洗循環。
- 此影片可協助您為飛利浦 3000 義式咖啡機除垢。如需詳細的逐步指示，請查閱使用手冊。
- 此影片可協助您為飛利浦 2100 義式咖啡機除垢。如需詳細的逐步指示，請查閱使用手冊。
- 如果您有其他飛利浦義式咖啡機機型，請參閱使用手冊中的詳細除垢指示，或造訪我們的 [咖啡照護]。
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