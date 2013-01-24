主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1
獲取最切合您需要的支援
正在為您的產品尋找特定的解決方案？
在此查找您的型號

我無法將沖煮裝置插入飛利浦義式咖啡機

如果您無法將沖煮裝置插入飛利浦義式咖啡機，沖煮裝置可能不會處於中間位置。請參考下列秘訣，瞭解如何將其放回原位。
Play Pause

將沖煮裝置調整至中間位置

若要裝入沖煮裝置，請檢查沖煮裝置是否正確設定在中間位置，且機器已準備就緒。
當沖煮裝置側邊黃色圓筒上的箭頭對齊黑色箭頭與「N」，即代表沖煮裝置處於中間位置。此外，側邊的黃鉤需為直立位置 (參閱以下圖片或觀看影片)。

請依照下列指示，將沖煮裝置裝入機器中：
1.    取出沖煮裝置，關上檢修門。將所有其他零件放回機器 (滴盤/咖啡渣盒、水箱)。
2.    按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，關閉機器電源。稍待片刻，直到不再聽見任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。
3.    按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，重新開啟機器電源。在機器停止發出聲音之前，請勿採取任何動作。在咖啡機可供使用之前，請勿採取任何動作，如開啟檢修門/取下滴盤/水箱，否則機器內的裝置可能會處於錯誤的沖煮裝置安裝位置。
4.    插入沖煮裝置前，請將其設定調整到中間位置。若要將沖煮裝置調整至中間位置，請先壓下壓桿，直到壓桿接觸到沖煮裝置的機座 (參閱圖 1)，然後檢查黃鉤是否在最上方的位置，如果沒有，請將它往上推 (參閱圖 2)
5.    打開檢修門，並沿著導引軌道將沖煮裝置推回機器內，直到卡入定位。
6.    關閉檢修門後，將機器電源關閉後再重新開啟。

請注意：指示可能依特定義式咖啡機型號而有所不同。如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊。
 
飛利浦義式咖啡機沖煮裝置
Play Pause

其他問題

錯誤通知 (1)

訂閱電子通訊

Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

感謝您訂閱電子通訊！

抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

成為
My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。