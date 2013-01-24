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我的 Sonicare 牙刷震動力比以前弱

如果您的飛利浦 Sonicare 牙刷震動力比以前弱，此問題通常可自行解決。確定牙刷已充飽電。

停用 Easystart 功能

可能已啟動 Sonicare 牙刷的 Easystart 功能。停用 DiamondClean Smart 牙刷的 Easystart 功能：
1.將 DiamondClean Smart 放在充電器上。
2.按住模式/強度按鈕，並按下電源按鈕一次
3.握把會發出一次嗶聲，確認此功能已停用

握把發出兩次嗶聲時，代表 Easystart 功能已啟用。請務必使用上述指示再次停用。

選擇適合的刷牙模式

嘗試使用不同的刷牙模式，找出最適合您的刷牙體驗。

強度設定

您的牙刷有高、中、低等不同程度的強度設定。嘗試使用較高的強度，找出最適合您的刷牙體驗。

更換 Sonicare 刷頭

較舊的刷頭刷牙效果較差或震動較弱。如果您的刷頭已經使用超過 3 個月，建議您更換刷頭。

機械瑕疵

如果此舉無法解決問題，請與我們聯絡。您的牙刷可能故障。

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