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我的飛利浦吸塵器吸力偏低

如果飛利浦吸塵器的吸力不如預期，可能有幾個原因。請參閱下方說明，瞭解如何輕鬆地自行解決問題。

集塵袋或集塵盒已滿

當飛利浦吸塵器的集塵袋或集塵盒已滿，吸力會比平常低。

在此情況下，請檢查集塵袋/集塵盒是否已滿，若已滿請予以更換 (或是依照特定吸塵器型號的指示說明予以清空)。

注意：

若您的特定吸塵器型號配備可重複使用的集塵袋，則應更換磨損的袋件，因為這也可能導致吸力偏低。

軟管、吸塵管或吸頭阻塞

飛利浦吸塵器的軟管、吸塵管或吸嘴可能會堵塞。此外，刷毛可能會被纏繞的毛髮卡住。吸力會受此影響，裝置可能無法如預期吸入灰塵，因為空氣無法正常順暢通過。

檢查這些零件是否有任何堵塞，並移除堵住的物體。

濾網太髒

髒污的濾網會使空氣無法正常流通。這可能會降低飛利浦吸塵器的吸力。因此，裝置的清潔效能可能欠佳或不如預期。

吸塵器會配備馬達防護濾網和/或排氣濾網，視您的型號而定。

  • 馬達防護濾網太髒：

馬達防護濾網通常位於集塵袋或集塵盒後方。

此濾網應每 4 至 6 週清潔一次 (視您的型號而定)。

此外，依吸塵器的具體型號而定，有些吸塵器應該對著垃圾桶輕敲濾網或刷除灰塵，有些吸塵器的濾網則可以水洗。請查閱您特定型號的指示說明。

  • 排氣濾網太髒：

排氣濾網位於飛利浦吸塵器背面的馬達後方。

此濾網不應水洗或清理：應每年更換一次 (除非您的吸塵器型號無法更換濾網)

飛利浦吸塵器排氣濾網、馬達防護濾網與 SpeedPro 濾網

未正確蓋妥集塵盒的蓋子

如果您的飛利浦吸塵器隨附集塵盒，請確認裝置的蓋子正確蓋妥。

飛利浦集塵盒真空蓋

吸力設定過低

特定的飛利浦吸塵器具備吸力設定功能。

如下圖所示，此吸力設定功能含有類似的圖示，通常可見於遙控器、握把或吸塵器的機身上。

如果裝置具備此設定功能，請檢查是否已設定至所需的吸力。如果尚未設定，則可以增加強度。

這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。

吸力設定 - 飛利浦吸塵器

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