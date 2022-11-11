- HK$728.00*
For Kids 聲波震動牙刷
HX6322/04
- 內置 Bluetooth®
- 訓練應用程式
- 2 個刷頭
- 2 種模式
- HK$628.00*
ProtectiveClean 4300 聲波電動牙刷
HX6803/02
- 內置壓力感應器
- 1 種清潔模式
- 1 個 BrushSync 刷牙模式配對功能
- HK$2,588.00*
DiamondClean Smart 聲波震動牙刷，附應用程式
HX9924/12
- 個人化刷牙方式指導
- 智能刷頭系統
- 智能刷頭與刷牙模式配對
- 5 個模式，3 段牙刷力度
- HK$2,688.00*
Sonicare 9900 Prestige 具備 SenseIQ 的電動牙刷
HX9996/12
- 我們最先進的牙刷
- SenseIQ 感應、適應和護理
- All-in-One 刷頭
- 由 AI 驅動的 Sonicare 應用程式
- HK$998.00*
Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨
S5587/10
- SteelPrecision 刀片
- 鬍鬚密度智能感應
- 360-D 靈活刀頭
- 整合式彈出式修髮器
- HK$2,198.00*
Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
S7782/53
- 具保護效能的 SkinGlide 塗層
- SteelPrecision 刀片
- Motion Control 感應器
- 360-D 靈活刀頭
- HK$2,868.00*
Shaver series 9000 乾濕兩用電鬚刨
S9982/50
- Pressure Guard 感應器
- Dual SteelPrecision 刀片
- 經過皮膚測試
- 360-D 靈活刀頭
- HK$3,898.00*
Shaver S9000 Prestige 乾濕兩用電鬚刨，9000 系列
SP9871/13
- 納米科技雙重精鋼切剃刀片
- 防敏微珠塗層
- Ultraflex 懸掛系統
- 數碼摩打，轉速極快
- HK$4,998.00*
Lumea IPL 9000 Series IPL 彩光脫毛器
BRI958/00
- 採用 SenseIQ 智能感控技術
- 腋下、比堅尼、身體、面部
- 附有 SmartSkin 智能膚色感應器
- 可無線及有線使用
- 4 個智能專用配件
- HK$588.00*
5000 Series 電風筒
BHD538/23
- 2300 瓦
- 防熱吹護技術
- 礦物負離子及 2 倍負離子護髮*
- 3 段熱力及 2 段風速設定
- HK$1,268.00*
Prestige 直髮器
BHS830/03
- 個人化技術
- 保持髮質自然強韌度*
- 鎖住高達 70% 天然水分**
- 4 倍負離子強效釋放技術，秀髮閃亮動人***
- HK$628.00*
Multigroom series 7000 14 合 1，適用於臉部、頭髮和身體
MG7720/15
- 14 款修鬚造型配件
- DualCut 雙層切剃技技術
- 長達 120 分鐘使用時間
- 可沐浴時使用