感謝您選用附有個人計劃的 Philips Smart Shaver（「產品」）。

您的產品可為您提供管理、控制和維護產品的服務。您可在流動裝置（例如手機、平板電腦或其他連接裝置）透過 Philips 提供的 Smart Shaver 應用程式，於本機或遙距控制產品。Smart Shaver 應用程式亦提供其他您可使用的功能（「應用程式」）。

產品，以及產品內置的軟件（以及之後的任何更新）（「產品軟件」）和應用程式（「應用程式軟件」）均統稱為「服務」。

為使用 Philips Consumer Lifestyle B.V.（地址：High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands）（「Philips」）提供的完整服務，您必須：

a. 下載應用程式； b. 接受使用服務的下列條款與細則（「條款」）； c. 清楚了解應用程式為 Philips 與您的正式通訊渠道，例如以此通知有關服務或服務條款的任何變更（「正式通訊」）； d. 清楚了解不論合約是由您或 Philips 簽訂，此服務取決於第三方（如 ISP 、承運人或其他）的基礎架構/系統需求和服務的可用性。 e. 按照使用指示，連接產品以啟用服務。

客戶服務：如對產品、服務或此等條款有任何問題或疑慮，請聯絡 Philips 客戶服務部。

此等條款及細則為具有法律效力的協議，使用我們的服務，即表示您同意受此等條款約束。服務的使用亦受到此等條款的規管。

概覽

您購買任何產品均享有產品隨附的保養（「保養」）。此保養為這些條款以外的額外服務，並不損害您在所在國家/地區作為消費者的法定保養權利。

暫停、終止及停止繼續

只要您繼續存取或使用本服務，此等條款仍然具有十足效力及作用，或直至根據此等條款的條文終止此等條款。Philips 可能隨時 (a) 暫停或終止您存取或使用本服務的權利，或 (b) 如果 Philips 有理由相信您使用本服務時違反此等條款，Philips 會終止此等條款。一旦終止，您將不再獲授權使用或存取本服務。

Philips 保留隨時修改、暫停或停止繼續本服務或其任何部分的權利，而不論是否作出通知。您同意 Philips 行使上述權利並不需對您或任何第三方承擔法律責任。 帳戶及啟用（或停用）

(a) 您必須接受並遵守這些條款和適用法律方可建立帳戶和使用服務。16 歲以下人士嚴禁使用或存取本服務，此舉會違反條款。

(b) 您同意：(i) 按 Philips 的要求準確地提供所有聯絡和其他資訊，資料如有任何更改，應立即通知 Philips；(ii) 將您帳戶的登入資訊保密。 存取和使用

Philips 授予您不可轉讓、非獨家的權利（不包含轉授權），以讓您在流動裝置（不論是由您或其他人擁有）上安裝和使用應用程式，以存取和使用本服務，並受條款約束。

軟件更新 我們會在您合理預期的期間，及至少在產品的保養期內為您提供必要的更新。我們可能會更新或變更任何服務，並可能會在不另行通知的情況下遙距執行有關操作。如果因為您的行動或不行動而導致更新未能在可供下載後的合理時間內安裝，我們不會對此安裝失敗而導致的任何服務缺陷負任何責任。有關更新或變更亦受此等條款（或更新版本）約束。 自動軟件更新

Philips 可能會更新或更改服務的產品軟件，這可能在沒有通知的情況下遙距執行。更新和變更均受這些條款（或較新版本的條款）規管。Philips 亦可能更新應用程式軟件，而您將收到通知。

特定限制

您同意 (a) 在使用本服務時，不會觸犯法律、條例或法院命令，或用作任何不法或濫用用途；(b) 僅如 Philips 預期般使用本服務；(c) 不會以任何可能傷害 Philips、其服務供應商或任何其他人士的方式使用本服務；(d) 不會再版、複製、分發或反向編程本服務的任何部分，以及 (e) 遵守所有 Philips 向您提出的其他合理要求和限制。

越獄裝置

本應用程式不適用於操作系統與默認標準不符的裝置（「越獄裝置」）。您同意不會嘗試在任何越獄裝置上安裝或使用本應用程式。任何試圖於越獄裝置上安裝或使用本應用程式的行為等同違反有關條款，並可能導致帳戶終止而不作退款，由 Philips 自行決定。Philips 並不會就任何因使用越獄裝置而造成的損害負責。

開放源碼

產品軟件和/或應用程式軟件的某些部分，可能受開放源碼授權而非此使用條款規管。您可參閱應用程式的「關於」部分了解應用程式軟件詳情，以及參閱產品用戶手冊了解產品軟件的詳情。

您可要求我們提供適用開放源碼授權所需提供的原始碼。請以英文傳送電郵至：[email protected]，並提供產品識別碼以要求原始碼或其他資料。

費用及付費升級

存取由 Philips 提供的服務是免費的。Philips 或會提供需付費的額外服務（「付費升級」）。如果服務將來需要付費，Philips 會通知您。在此情況下，您可以選擇繼續免費使用該服務，或（如適用）付費進行升級或終止使用該服務。

用戶內容

您可以透過本服務建立或上載內容（「用戶內容」），您可決定哪些內容可以公開。我們希望您和其他人一同享用我們的服務，請不要以一般大眾認為不當的方式（如猥褻、犯法、攻擊性、歧視或侵犯他人權利）使用本服務。 用戶內容並非由 Philips 提供，我們不會認可任何在用戶內容中表達的意見、推薦或建議。您分享個人內容時，我們亦可能按照我們的目的來使用，包括商業用途。如果您不希望我們以此方式使用，請謹慎發表您的個人內容。 第三方和第三方費用

您在使用本應用程式時或會使用到第三方所提供的服務、下載第三方的軟件或購買其商品。相關第三方的服務和產品或設有個別適用的規則及限制，並獨立於此等使用條款，而您需要遵守第三方的條款。 您清楚了解您需負責所有第三方收取的費用，例如您的 ISP 和電訊供應商，以讓您符合特定要求以使用該服務。

擁有權和知識產權

Philips 擁有從服務中衍生的所有資料和內容的版權、商標、服務商標和商業外觀權。未經 Philips 事先書面同意，您不得複製、修改、由此創作衍生作品、向任何第三方（包括使用第三方網站顯示或分發材料）展示、擬定、表演、出版、分發、傳播、傳送、廣播或傳閱任何此類材料或內容，除非如 Philips 所預期般使用本服務。Philips 保留未在本條款中明確授予的所有權利。

如果您向 Philips 提交了有關本服務的意見、建議或其他材料（不包括違法內容）（「意見」），您將該意見回饋的全部擁有權授予 Philips，您亦了解我們有權以任何形式使用或執行那些意見，不受任何限制，亦沒有保密、歸屬及補償予您的義務。假如上述條款被視為無效，您授權 Philips 不受限制地使用這些意見。

保養免責聲明

我們旨在為您提供優越的服務體驗。但請注意，我們只以「現狀」及「現有」基礎為您提供服務，且我們不保證該服務的及時性或可能從中獲得的所有結果。這是其中一個因素，由於服務的可用性取決於外來因素，例如您的電腦、流動裝置、家庭線路、無線網絡、網絡供應商及流動電訊供應商，以上這些 Philips 都無法控制。所以，Philips 不能保證服務的可用性、正常運行時間、結果的準確度、資料的準確度、資料的儲存、所有國家的可存取性、任何通知的可靠性及任何特定的節省或其他金錢利益。 責任限制

儘管我們對自己的服務充滿信心，服務仍有可能無法正常運作。若不幸服務無法運作或丟失任何內容，請接受我們的深切歉意。我們完全明白這是不幸且不便的事件。很抱歉，在適用法律許可的最大範圍內，我們將不對您因使用服務而導致的任何損失承擔任何責任。在任何情況下，我們負責的賠償均不高於用戶曾繳付的應用程式相關款項。 正式通訊

我們可能不時更新條款。更新條款時，我們將以正式通訊通知用戶。如果我們對條款的重點作出重大變更（重要變更），我們將就這些變更對您發出明確通知。例如，我們可能暫時突顯條款的新增或修改部分、暫時在應用程式貼出顯眼聲明、或暫時在條款和/或其超文字連結的標題加上「已更新」字樣。在某些情況下，我們亦可能向您發出電郵或其他通訊訊息，以通知您有關變更以及您在變更生效前可作出的選擇或行動。在此等通知或聲明發佈後，或您接受我們要求您事先核准的變更後，您不作行動或繼續使用服務，將被視為同意這些變更。 法律管限

在適用法律許可的範圍內，此等使用條款須根據荷蘭法例解釋及理解，並受荷蘭法例管限，而無須理會法律條文之間的衝突。

此法律選擇並不影響您於所在國家/地區消費者保護法律下所享有的法定權利。

有關各方同意此等條款不適用於《聯合國國際貨物銷售合同公約》(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)。

最後：

您聲明及保證 (i) 您並不位於受美國政府禁運的國家，或被美國定義為「支援恐怖份子」國家；及 (ii) 您並未列於任何美國禁制或限制人士清單上。您亦不可撤回地授權您購買應用程式的流動應用程式商店 （他們同時視作已接受該權利）以第三方受益人身份執行上述情況。

您同意不會直接或間接，向《美國出口管理法》（United States Export Administration Act）或類似美國法律或條例規定需要出口許可證或其他美國政府批核的任何國家/地區，輸出或再輸出此服務、產品、產品軟件、應用程式和/或應用程式軟件，除非您已事先獲得適當的出口許可證或批核。