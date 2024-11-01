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使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。
「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。
內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。
以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。
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