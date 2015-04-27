搜尋字眼

ZH
EN
  • 為病人而設的超卓功能 為病人而設的超卓功能 為病人而設的超卓功能

    專業 LED 電視

    32HFL3010W/12

    為病人而設的超卓功能

    這部節能的 LED 電視可用作醫療專用電視。讓病人購買優質內容、透過智能資訊頁面向他們發出通知並使用最新的遠端技術進行輕鬆安裝及控制

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    專業 LED 電視

    類似產品

    See all 未對應

    為病人而設的超卓功能

    設有智能資訊頁面

    • 32" HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

    SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

    SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

    SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面

    SmartInfo 讓您輕鬆向病人提供醫院資訊或醫療資料。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的病人也可存取此互動醫院網站。您可以定期更改資訊，並輕易為病人提供所有最新資訊。

    Serial Xpress Protocol Easy 互動系統

    Serial Xpress Protocol Easy 互動系統

    設有 Serial Xpress Protocol Easy，電視可連接所有主要互動系統供應商的外置解碼器及機頂盒。

    LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像

    LED 背光耗電量低，讓您可以享受到優美的線條，為您呈現高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔的色彩。

    包括專為醫療保健用途而設計的白色遙控

    此電視包含專為醫療保健用途而設的時尚白色遙控。遙控堅固的外殼和光滑流暢的背面令它十分容易清潔和消毒。除此之外，低電量偵測和防盜電池設置等功能皆能令醫院運作更有效率。

    全套酒店、醫療保健、監獄模式

    從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。

    多個遙控器，避免和其他電視產生干擾

    多個遙控器功能確保每個遙控只操作一個電視。在同一個房間内可以有多達 14 部電視，而遙控之間不會產生干擾作用。

    專為醫療界而設的呼叫護士功能

    兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。

    額外耳機連接功能，實現個人聆聽享受

    這款喇叭系統提供了額外的耳機連接功能。連上你的個人耳機，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。

    搖桿控制鎖避免電視被未經許可使用

    管理人員可透過使用或解除搖桿控制鎖，避免他人以搖桿在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。

    環保設計及防火外殼

    持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。

    低耗電量

    Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      螢幕對角尺寸（吋）
      32  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      80  厘米
      顯示
      LED 高清電視
      螢幕解像度
      1366 x 768p
      亮度
      300  cd/m²
      影像增強功能
      • Pixel Plus HD
      • 200Hz 完美動態補償率
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      DVB-T/T2/C
      影像播放
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      類比電視
      PAL

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      • 影像格式
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      • HbbTV
      本機控制
      搖桿

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 搖桿控制鎖
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      • 收音機頻道喚醒
      • 聲音喚醒
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 影像格式
      • 音量
      防盜
      • 電池防盜保護
      • Kensington 鎖
      電源控制
      • 自動開啟電源
      • 環保/快速開機
      你的品牌
      • SmartInfo
      • 歡迎標誌
      • 歡迎短語
      • 可自行設定的儀表板 (HTML)
      時鐘
      • 待機模式的時鐘
      • 夜光 RC 按鍵
      • 屏幕上的時鐘
      • 可選購外置鬧鐘
      SmartInfo
      • HTML5 瀏覽器
      • 互動模板
      • 圖片幻燈片展示
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB/RF
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      控制
      • 封鎖自動頻道更新
      • Serial Xpress 協定
      互動式 DRM
      VSecure
      創造收入
      MyChoice
      遙控器
      • 配備束線帶
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      頻道
      組合的清單

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • 容器：AVI，MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      支援的圖像格式
      • BMP
      • .jpg
      • PNG
      • GIF
      支援的 USB 影像解像度
      高達 1920x1080p@60Hz
      多媒體連接
      USB

    • 音訊

      聲效輸出功率
      20 (2x10)  瓦
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲
      • 動態低音效果
      • Dolby MS10

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.3 瓦
      能源標籤級別
      A+
      歐洲能源標籤能源
      25  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      年度能耗
      37  kW·h

    • 配件

      隨附
      • 座枱式底座
      • 2 個 AAA 電池
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      • 電源線
      • 遙控 22AV1109H/12
      選購
      • 外置鬧鐘 22AV1120C/00
      • RC 22AV9573A 設定
      • 遙控 22AV1409A/12

    • 旁邊連線

      一般介面插槽
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 2.0

    • 後置連線

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      色差
      YPbPr + L/R cinch
      AV 輸入
      CVBS 與 YPbPr 共用
      DVI 音效輸入
      迷你插孔
      外置控制
      RJ-48
      天線
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      數碼音效輸出
      光纖
      VGA 輸入
      15 針 D-sub

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      HDMI
      • ARC （所有連接端口）
      • DVI（所有連接端口）
      Scart
      開機 Scart

    • 設計

      顏色
      白色

    • 尺寸

      調整寬度
      727  mm
      調整高度
      424  mm
      調整深度
      64/77  mm
      產品重量
      5  kg
      機器寬度（含機座）
      727  mm
      機器高度（含機座）
      485  mm
      機器深度（含機座）
      186  mm
      產品重量（包括機座）
      5.7  kg
      兼容掛牆安裝
      • M4
      • 100 x 100 毫米

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。