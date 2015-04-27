專業 LED 電視
為病人而設的超卓功能
這部節能的 LED 電視可用作醫療專用電視。讓病人購買優質內容、透過智能資訊頁面向他們發出通知並使用最新的遠端技術進行輕鬆安裝及控制 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
為病人而設的超卓功能
設有智能資訊頁面
- 32" HeartLine
- LED
- DVB-T2/T/C
兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護
SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。
SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面
SmartInfo 讓您輕鬆向病人提供醫院資訊或醫療資料。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的病人也可存取此互動醫院網站。您可以定期更改資訊，並輕易為病人提供所有最新資訊。
Serial Xpress Protocol Easy 互動系統
設有 Serial Xpress Protocol Easy，電視可連接所有主要互動系統供應商的外置解碼器及機頂盒。
LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像
LED 背光耗電量低，讓您可以享受到優美的線條，為您呈現高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔的色彩。
包括專為醫療保健用途而設計的白色遙控
此電視包含專為醫療保健用途而設的時尚白色遙控。遙控堅固的外殼和光滑流暢的背面令它十分容易清潔和消毒。除此之外，低電量偵測和防盜電池設置等功能皆能令醫院運作更有效率。
全套酒店、醫療保健、監獄模式
從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。
多個遙控器，避免和其他電視產生干擾
多個遙控器功能確保每個遙控只操作一個電視。在同一個房間内可以有多達 14 部電視，而遙控之間不會產生干擾作用。
專為醫療界而設的呼叫護士功能
兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。
額外耳機連接功能，實現個人聆聽享受
這款喇叭系統提供了額外的耳機連接功能。連上你的個人耳機，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。
搖桿控制鎖避免電視被未經許可使用
管理人員可透過使用或解除搖桿控制鎖，避免他人以搖桿在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。
環保設計及防火外殼
持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。
低耗電量
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
32
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
80
厘米
- 顯示
-
LED 高清電視
- 螢幕解像度
-
1366 x 768p
- 亮度
-
300
cd/m²
- 影像增強功能
-
-
Pixel Plus HD
-
200Hz 完美動態補償率
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
DVB-T/T2/C
- 影像播放
-
- 類比電視
-
PAL
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
-
HbbTV
- 本機控制
-
搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 防盜
-
- 電源控制
-
- 你的品牌
-
-
SmartInfo
-
歡迎標誌
-
歡迎短語
-
可自行設定的儀表板 (HTML)
- 時鐘
-
-
待機模式的時鐘
-
夜光 RC 按鍵
-
屏幕上的時鐘
-
可選購外置鬧鐘
- SmartInfo
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
RF 遠距管理
-
CMND 及建立
- 控制
-
-
封鎖自動頻道更新
-
Serial Xpress 協定
- 互動式 DRM
-
VSecure
- 創造收入
-
MyChoice
- 遙控器
-
- 頻道
-
組合的清單
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
容器：AVI，MKV
-
3GP
-
ASF
-
M2TS
-
M4V
-
MP4
-
MPG
-
PS
-
Quicktime
-
TS
-
WMV
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接
-
USB
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
AVL
-
超寬環迴立體聲
-
動態低音效果
-
Dolby MS10
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
A+
- 歐洲能源標籤能源
-
25
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
37
kW·h
-
配件
- 隨附
-
-
座枱式底座
-
2 個 AAA 電池
-
保用證
-
法規與安全小冊子
-
電源線
-
遙控 22AV1109H/12
- 選購
-
-
外置鬧鐘 22AV1120C/00
-
RC 22AV9573A 設定
-
遙控 22AV1409A/12
-
旁邊連線
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3
- HDMI2
-
HDMI 1.4
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
後置連線
- Scart
-
- 色差
-
YPbPr + L/R cinch
- AV 輸入
-
CVBS 與 YPbPr 共用
- DVI 音效輸入
-
迷你插孔
- 外置控制
-
RJ-48
- 天線
-
IEC-75
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 數碼音效輸出
-
光纖
- VGA 輸入
-
15 針 D-sub
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
- Scart
-
開機 Scart
-
設計
- 顏色
-
白色
-
尺寸
- 調整寬度
-
727
mm
- 調整高度
-
424
mm
- 調整深度
-
64/77
mm
- 產品重量
-
5
kg
- 機器寬度（含機座）
-
727
mm
- 機器高度（含機座）
-
485
mm
- 機器深度（含機座）
-
186
mm
- 產品重量（包括機座）
-
5.7
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
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