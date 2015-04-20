AppControl 可輕易新增、分類及刪除應用程式

App control 讓您為客人提供他們理想的電視應用程式。您可以您所想的方式新增、分類及刪除應用程式。更好的是，您可複製這些設定至任何其他電視，而毋需重新設定另一部份電視！您甚至可以在閒暇時作出多個設定及更改。您是否想為您的套房設置提供高頻寬的影片應用程式，而另一個房間提供低頻寬應用程式？無問題。App control 確保您和客人都擁有順暢的體驗。