專業 LED 電視
連接及控制
這部節能的酒店電視讓您享受到所有最先進的連接及交互酒店資訊頁面，同時還可進行遠程安裝及管理，保持最低運作成本 查看各種好處
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連接及控制
前瞻客戶體驗
- 32 吋 MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C 及 IPTV
SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護
SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。
SmartInfo 帶來有品牌、互動的酒店資料頁面
SmartInfo 讓您向客人提供酒店或城市資訊。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的客人也可登入此互動酒店網站。您可定期更改資訊，並輕易為客人提供酒店所有最新發展的最新消息。
Miracast 和 DirectShare 分享電影及音樂到電視
我們的電視讓您的客人於大電視上無線地自由享受內容，省去諸多麻煩。透過開放式系統方案，我們為 iOS 及 Android 用戶持續擴大兼相性。我們安全的分享可保障您的客人。可透過 Miracast 和 DirectShare分享相片、電影、音樂到電視上欣賞！
兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
全高清 LED TV—極致對比度的卓越 LED 影像
畫質非常重要。我們知道您想要比普通 HDTV 更好的畫質。試想像細膩的畫面質素，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。
Smart TV 應用程式設有眾多酒店專用服務
Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。
AppControl 可輕易新增、分類及刪除應用程式
App control 讓您為客人提供他們理想的電視應用程式。您可以您所想的方式新增、分類及刪除應用程式。更好的是，您可複製這些設定至任何其他電視，而毋需重新設定另一部份電視！您甚至可以在閒暇時作出多個設定及更改。您是否想為您的套房設置提供高頻寬的影片應用程式，而另一個房間提供低頻寬應用程式？無問題。App control 確保您和客人都擁有順暢的體驗。
內置 IPTV 系統，優化自訂互動性
節省成本及省卻麻煩。採用我們全新的 Smart TV，您可直接於電視建立自己的酒店系統。互動頻道、點播影片、互動酒店清單及資訊，以及網上訂購系統均可輕易設定，毋需附加額外裝置。以同軸電視線纜提供內容，您現可直接於電視使用互聯網網絡提供電視頻道或 VOD。我們的合作夥伴網絡可確保您獲得所想的自訂入口網站。
內置 Wi-Fi，可無線使用 Smart TV
使用 Philips Smart TV 的內置 Wi-Fi 功能，您可無線地瀏覽眾多內容。
Serial Xpress Protocol 互動系統
電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
螢幕時鐘顯示提升客人的方便性
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
低耗電量
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
32
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
80
厘米
- 顯示
-
LED 全高清
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 亮度
-
350
cd/m²
- 影像增強功能
-
-
200Hz 完美動態補償率
-
Pixel Plus HD
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
DVB-T/T2/C
- 影像播放
-
- 類比電視
-
PAL
- IP 播放
-
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
-
HbbTV
- 本機控制
-
搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 防盜
-
- 電源控制
-
- 應用程式
-
- 你的品牌
-
-
SmartInfo
-
歡迎標誌
-
SmartTV 自訂背景
-
歡迎短語
-
可自行設定的儀表板 (HTML)
-
IPTV 系統
- 時鐘
-
-
待機模式的時鐘
-
夜光 RC 按鍵
-
屏幕上的時鐘
-
可選購外置鬧鐘
- SmartInfo
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
實時電視狀態 (IP)
-
IP/RF 遠距管理
-
CMND 及建立
-
電視群組管理
- 控制
-
-
封鎖自動頻道更新
-
Serial Xpress 協定
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
- 互動式 DRM
-
- 創造收入
-
- 遙控器
-
- 頻道
-
組合的清單
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
容器：AVI，MKV
-
3GP
-
ASF
-
M2TS
-
M4V
-
MP4
-
MPG
-
PS
-
Quicktime
-
TS
-
WMV
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
AVL
-
超寬環迴立體聲
-
動態低音效果
-
Dolby MS10
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
A+
- 歐洲能源標籤能源
-
25
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
37
kW·h
-
配件
- 隨附
-
-
遙控 22AV1409A/12
-
座枱式旋轉底座
-
2 個 AAA 電池
-
保用證
-
法規與安全小冊子
-
電源線
- 選購
-
-
外置鬧鐘 22AV1120C/00
-
醫療 RC 22AV1109H/12
-
RC 22AV9573A 設定
-
無線連接
- 無線 LAN
-
802.11 b/g/n
- Wifi-Direct
-
-
旁邊連線
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3
- HDMI2
-
HDMI 1.4
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
後置連線
- Scart
-
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 色差
-
YPbPr + L/R cinch
- AV 輸入
-
CVBS 與 YPbPr 共用
- DVI 音效輸入
-
迷你插孔
- 外置電源
-
- 外置控制
-
RJ-48
- 天線
-
IEC-75
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 數碼音效輸出
-
光纖
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
- VGA 輸入
-
15 針 D-sub
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
LAN 喚醒功能
- HDMI
-
- Scart
-
開機 Scart
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 調整寬度
-
727
mm
- 調整高度
-
425
mm
- 調整深度
-
64/77
mm
- 產品重量
-
5
kg
- 機器寬度（含機座）
-
727
mm
- 機器高度（含機座）
-
489
mm
- 機器深度（含機座）
-
179
mm
- 產品重量（包括機座）
-
6.3
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。