專業 LED 電視
為客戶而設的超卓功能
這部節能的 LED 電視可用作酒店專用電視。讓客戶購買優質內容、透過智能酒店資訊頁面向他們發出通知並使用最新的遠端技術進行輕鬆安裝及控制 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
為客戶而設的超卓功能
設有智能酒店資訊頁面
- 40 吋 EasySuite
- LED
- DVB-T2/T/C
兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護
SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。
SmartInfo 帶來有品牌、互動的酒店資料頁面
SmartInfo 讓您向客人提供酒店或城市資訊。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的客人也可登入此互動酒店網站。您可定期更改資訊，並輕易為客人提供酒店所有最新發展的最新消息。
Serial Xpress Protocol Easy 互動系統
設有 Serial Xpress Protocol Easy，電視可連接所有主要互動系統供應商的外置解碼器及機頂盒。
全高清 LED TV—極致對比度的卓越 LED 影像
畫質非常重要。我們知道您想要比普通 HDTV 更好的畫質。試想像細膩的畫面質素，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。
全套酒店、醫療保健、監獄模式
從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。
額外耳機連接功能，實現個人聆聽享受
這款喇叭系統提供了額外的耳機連接功能。連上你的個人耳機，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。
專為醫療界而設的呼叫護士功能
兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。
螢幕時鐘顯示提升客人的方便性
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
環保設計及防火外殼
持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。
搖桿控制鎖避免電視被未經許可使用
管理人員可透過使用或解除搖桿控制鎖，避免他人以搖桿在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。
低耗電量
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
40
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
100
厘米
- 顯示
-
LED 全高清
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 亮度
-
280
cd/m²
- 影像增強功能
-
-
Pixel Plus HD
-
200Hz 完美動態補償率
- 可視角度
-
176º (H) / 176º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
DVB-T/T2/C
- 影像播放
-
- 類比電視
-
PAL
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
-
HbbTV
- 本機控制
-
搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 防盜
-
- 電源控制
-
- 你的品牌
-
-
SmartInfo
-
歡迎標誌
-
歡迎短語
-
可自行設定的儀表板 (HTML)
- 時鐘
-
-
待機模式的時鐘
-
夜光 RC 按鍵
-
屏幕上的時鐘
-
可選購外置鬧鐘
- SmartInfo
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
RF 遠距管理
-
CMND 及建立
- 控制
-
-
封鎖自動頻道更新
-
Serial Xpress 協定
- 互動式 DRM
-
VSecure
- 創造收入
-
MyChoice
- 遙控器
-
- 頻道
-
組合的清單
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
容器：AVI，MKV
-
3GP
-
ASF
-
M2TS
-
M4V
-
MP4
-
MPG
-
PS
-
Quicktime
-
TS
-
WMV
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接
-
USB
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
AVL
-
超寬環迴立體聲
-
動態低音效果
-
Dolby MS10
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
A++
- 歐洲能源標籤能源
-
30
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
44
kW·h
-
配件
- 隨附
-
-
遙控 22AV1409A/12
-
座枱式底座
-
2 個 AAA 電池
-
保用證
-
法規與安全小冊子
-
電源線
- 選購
-
-
外置鬧鐘 22AV1120C/00
-
醫療 RC 22AV1109H/12
-
RC 22AV9573A 設定
-
旁邊連線
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3
- HDMI2
-
HDMI 1.4
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
後置連線
- Scart
-
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 色差
-
YPbPr + L/R cinch
- AV 輸入
-
CVBS 與 YPbPr 共用
- DVI 音效輸入
-
迷你插孔
- 外置控制
-
RJ-48
- 天線
-
IEC-75
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 數碼音效輸出
-
光纖
- VGA 輸入
-
15 針 D-sub
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
- Scart
-
開機 Scart
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 調整寬度
-
904
mm
- 調整高度
-
512
mm
- 調整深度
-
64/77
mm
- 產品重量
-
7.6
kg
- 機器寬度（含機座）
-
904
mm
- 機器高度（含機座）
-
577
mm
- 機器深度（含機座）
-
222
mm
- 產品重量（包括機座）
-
9.5
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
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