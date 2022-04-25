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    Signage Solutions LED 顯示

    41BDL7431L/00

    進一步釋放您的想像力

    沒有限制。沒有界限。Philips L-Line 7000 系列是一款 LED 標示牌解決方案，在形狀和尺寸方面具有無限的可能性。無縫連結和多種尺寸選項可實現任何尺寸的真正獨特顯示，從而獲得完美的效果。

    Signage Solutions LED 顯示

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    進一步釋放您的想像力

    適用於各種形式和形狀的 LED 顯示屏

    • 41 吋
    • Direct View LED

    提供 3 種尺寸選擇

    專利的簡易安裝支架使安裝更為快捷。一系列可另行選購的配件可用於平面 LED 安裝、凸面（177.5/175/172.5 度）和 L 形 90 度角。

    保形塗層及入口防護

    防塵、防污、防霉、防潮的保形塗層可保護本產品，使維護保養更加輕鬆。IP30 防護等級及認證可預防灰塵和腐蝕造成短路。

    動態面板連接

    自由混搭各種 Philips L-Line 7000 LED 面板尺寸，可組成任何形狀和尺寸的單一顯示器。動態靈活的定位銷確保在任何情況下都能完美配合，從而實現光滑、無縫的顯示表面。為了提高便利度和效率，每個 LED 面板的每一側均設有開口，以便在 LED 面板和任何外部輸入連接之間實現多功能有線連接。如果遇到只能從面板頂部或底部入手的情況，可以彈出 LED 面板頂部和底部的開口。

    動態節能

    Philips 專業 LED 顯示器採用通過全面測試的高性能 LED，既節能又經濟實惠。此外，經過改良的技術允許使顯示器能以動態方式節省能源。

    出廠校準

    每塊 Philips L-Line LED 面板均在我們工廠的完美環境下進行校準。這意味著無需在現場作進一步校準，使安裝速度更加迅速。同時提供校準及配置檔案，確保維護工作快捷順利。

    防火設計

    防火設計可在火災時減緩火勢蔓延，並在火災時保護 LED 面板結構完整。通過防火安全測試及認證。

    形成任何形狀、L 形角或曲率

    Philips L-Line 7000 系列 LED 面板高度為 25 厘米，提供 50 厘米、75 厘米及 100 厘米闊度選擇。這些顯示器可隨時以任何橫向格式安裝，不受尺寸限制。還可提供斜角，以形成凸面和凹面形式的曲面設計。

    高亮度 LED 面板

    各種內容在任何環境下均一目了然。在明亮的地方（例如店面櫥窗或陽光直射的地方）傳達清晰的訊息，帶來震撼效果。這款高亮度 LED 面板非常適合在環境光線較強的大型、繁忙區域吸引注意力。

    可選斜角，方便構建曲面顯示器

    建立任何形狀、尺寸或解像度的無邊框顯示器。Philips 專業 LED 面板的模組化設計意味著可以適應任何空間。構建龐大的沉浸式裝置或組裝成有趣的圖案。輕鬆構建無縫環繞門廊及其他開口的顯示屏。使用全新 Philips 7000 系列，即使是角落和面曲顯示器也可以輕鬆實現。

    Philips 主動健康監測

    精確成就完美。主動健康監測透過顯示確切的故障項目和位置，使維護工作更快捷、簡單並且可預測。利用這款可線上和離線實時運作的軟件，更換相關零件將會更有效率，對於顯示器分佈於多個地理位置的情況而言，絕對不可或缺。

    無線連接，呈現完美影像

    您的 Philips 專業 LED 顯示器採用內置布線設計，保持電線及數據線整齊。顯示面板以菊花鏈方式連接電源線及數據線，避免電線纏繞，加快安裝。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      4:1
      光亮均勻度
      >=97%
      校準後亮度
      2750 尼特
      校準前亮度
      3500 尼特
      調校（亮度/顏色）
      支援
      色溫調整範圍
      4000~9500 K（透過軟件）
      色溫預設
      6500±500 K
      對比率（一般）
      10000:1
      可視角度（水平）
      155  度
      可視角度（垂直）
      150  度
      影像增強功能
      廣闊色域顯示器
      擺放
      橫向
      幀頻率 (Hz)
      50 & 60
      刷新率 (Hz)
      2100~3900 (14 bits:3900Hz)
      用法
      室內

    • 便捷功能

      安裝方便
      • 指引針腳
      • 輕巧
      電源循環
      230V 環境：8 個或更少的機殼；110V 環境：4 個或更少的機殼，最大 10 安培
      訊號控制循環
      RJ45

    • 電源

      輸入電壓
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      黑屏功耗 (W)
      <11
      最大功耗 AC (W)
      <144.1
      最大功耗 BC (W)
      <193.1
      最大功耗 (W)
      <48.1

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      -20~45  °C
      溫度範圍（儲存）
      -20~50  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      10~80%
      濕度範圍（儲存）[RH]
      10~85%

    • 機殼

      機殼面積（平方米）
      0.25
      機殼像素（點）
      25,600
      機殼解像度（闊 x 高）
      320 x 80
      機殼尺寸（毫米）
      1000x250x40
      數據連接頭
      RJ45
      電源接頭
      3 芯插座（C14 輸入，C13 輸出）
      接收卡數量
      1 件
      接收卡規格
      A5S Plus
      接收卡品牌
      NovaStar
      重量（千克）
      6.40
      機殼對角尺寸（吋）
      40.6 吋
      機殼構造
      模鑄鋁質
      側角（度）
      90

    • 模組

      LED 類型
      SMD 1921 銅線
      像素構成
      1R1G1B
      LED 壽命（小時）
      一半亮度時為 100,000
      模組解像度（闊 x 高）（像素）
      80x80
      像素點距（毫米）
      3.1
      模組尺寸（闊 x 高（毫米））
      249.9*249.9

    • 配件

      LAN 線 (RJ45, CAT-5)
      2 件
      電源線
      2 件
      QSG
      1 件

    • 其他

      保用
      2 年
      法令認可
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC，第 15 部分，A 級
      • EAC
      防火認證
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      保形塗層
      集線器板，背面 LED 模組

    • 包裝資料

      包裝尺寸（毫米）
      1270x421x224
      總重量（公斤）
      11.30

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